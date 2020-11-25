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четверг, 26 ноября 2020 00:21

"Музыка Бетховена увеличивает урожайность примерно на треть"

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- У меня больная дочь, которая нуждается в постоянном уходе. Поэтому устроиться на работу я не могла. - Как-то мыла окно, вытирала стекло газетой. Увидела объявление, что продают грибные блоки. У меня тогда были свободные 150 гривен. Позвонила продавцу и заказала 12 штук, - говорит 41-летняя Альбина Гребенюк из города Бахмут Донецкой области. Выращивает вешенки в подвале многоэтажки.

- О грибах не знала ничего. Продавец дал подробную инструкцию. Научил, что делать. Выращиваю грибы на соломе, покупаю ее у фермеров. Первый урожай вешенок появился через неделю. Когда зашла в подвал и почувствовала запах грибов, то поняла - это мое. Можно выращивать вешенки на газетах, кофейной гуще, но нужно найти поставщиков этого сырья. Ферму назвала в честь дочери - "Сашкин лес". Грибной бизнес не затратный в плане денег. Можно вложить 5000 гривен, а за 21 день заработаешь в два раза больше. Главное - любить то, чем занимаешься. У меня грибы пахнут, как в лесу. Ничего не добавляю, не мочу шапочки. Когда их жаришь, они не водянистые.

Альбина Гребенюк выиграла грант на развитие фермы от Красного Креста. Получила 26 тыс. грн. На них наняла сотрудницу.

- Выращивание грибов - удачный бизнес, потому что режим можно подстроить под себя. Если нужно куда-то поехать, выключаю свет, делаю сквозняк, снижаю температуру - и грибы спят. Приезжаю, включаю все, бужу их музыкой. Когда-то дед выписывал журнал "Наука и жизнь". Там нашла статью, в Польше выращивали помидоры под рок-н-ролл. А я решила под Бетховена. Это увеличивает урожайность примерно на треть.

Килограмм вешенки стоит в среднем $ 1 - сейчас это более 28 грн.

- Во время карантина бизнес немного упал. Люди больше покупали мясо. На осень продажи возобновились. Уже есть заказы на новогодние праздники. Также много берут грибов во время поста, - добавляет Альбина.

- Пик открытия грибных ферм в Украине приходился на 2018 год. Со временем закрылась каждая третья. Такой бизнес требует постоянного ручной работы, - говорит специалист по банковскому кредитованию 38-летний Владимир Порохняк.

- Основная проблема была с рынком сбыта. Время от времени стоимость грибов падала в три раза. Например, в Киеве сейчас преимущественно остались большие фермы. Они выращивают шампиньоны, потому что они дороже. Особенно популярны с коричневыми шапочками, их берут рестораны. Один клиент начал выращивать вешенки в погребе, сейчас имеет среднюю ферму.

На открытие грибной фермы нужно приблизительно 10 тыс. грн. Бизнес должен окупиться за полгода.

- Лучше всего начинать работать в конце осени - начале зимы. На новогодние праздники продукция хорошо продается.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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