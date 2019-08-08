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пятница, 09 августа 2019 06:20

Машина дубовых дров стоит от четырех тысяч гривен

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— На зиму покупаю две машины дубовых дров. Беру рубленые, хоть они на тысячу дороже. Зато не надо несколько дней махать топором. За машину дров в этом году заплатил 6 тысяч гривен, — рассказывает 63-летний Николай Шевченко из села Малая Яблоневка Смелянского района на Черкасщине.

— У матери дом отапливается газом. Но, чтобы много не накручивать, подтапливает дровами. Заготовляем их самостоятельно. С сыном едем на выходные. Вырезаем акации возле двора, рубим усыхающие яблони. Мамина хата стоит на окраине села. Еще в моем детстве там была дорога к бывшему пруду. Внизу весь берег зарос ивами, не пройти. Их тоже понемногу спиливаем. Перевозим колоды и ветки мотоблоком. К нему прикрепил прицеп от машины. Возле нашего села есть лесопосадка. Люди понемногу вырезают сухие деревья на дрова. Кто живет ближе к лесу, то целое лето собирает там ветки.

Ажиотаж на дрова начинается с сентября, говорят в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства. Стоимость, по сравнению с прошлым годом, не изменилась — 300-1200 грн за складометр. Цена зависит от вида дров, рубленые или целые колоды.

— Мы с мужем живем во времянке. Она отапливается газом. Кухней нам служит старая хата. Там есть печь, печка и лежанка. Топим дровами, — говорит 54-летняя Валентина Коваленко из села Белозорье Черкасского района. — На зиму покупаем по машине "полуторки" и "обзелей". Последние — это отходы от спиленых колод. Заказываем на местной пилораме. Машина стоит 1,5 тысячи гривен. Эти дрова идут только на растопку. Они быстро загораются. Тепло не могут долго держать. Ими топлю еще и плиту на улице, на которой варю птице есть, консервирую. "Полуторка" — это дерево твердой породы. Чаще всего — граб или дуб. Машину таких дров купили весной. Выписали в лесничестве. Заплатили 4 тысячи гривен. Перепиливаем сами. Муж сделал накрытие и туда складываем. Какие сейчас цены на дрова, еще не узнавали. Муж получит пенсию, я немного доложу, и закажем. Говорят, что подорожали. Людям с минимальной пенсией будет трудно. Это надо месяц не есть, не пить, не лечиться. Откладывать деньги. Хорошо, если в хате живут двое. А как быть одинокому? Мы живем возле соснового леса. Видим, люди ходят собирать ветки, упавшие сухие деревья. Кто-то прицепом возит, кто-то грузит на мотоцикл. Из-за дороговизны газа дрова опять становятся популярными.

Черкасщанин 61-летний Иван Тарасюк имеет дачу в селе Благодатное Золотоношского района. Дрова заготовляет в областном центре.

— Собираю на мусорниках старые оконные рамы, двери, обрезки. Люди многое выбрасывают после ремонтов. Ищу по объявлениям, кто отдает даром срезанные деревья с частных дворов. На этой неделе забрал старые доски от крыши. Имею машину с прицепом, — говорит Иван Гавриилович. — В гараже на станке все перерезаю на дрова и перевожу на дачу. За лето набирается столько, что хватает до следующей весны. Мы с женой на даче проводим все лето. А зимой ездим на выходные. Также когда у внуков каникулы, берем их с собой.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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