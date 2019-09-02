Кредиты могут подешеветь

Нацбанк запланировал до конца следующего года снизить учетную ставку до 9%. Еще через год она составит 8%. Если ставка снизится, то кредиты в Украине подешевеют. Банки смогут давать займы под 12-13% годовых.

Сегодня кредиты населению предлагают от 20%. Учетная ставка составляет 17%.

— Учетная ставка Нацбанка неадекватно высокая. Логического объяснения этому нет. У нас умеренные темпы инфляции, экономика оживает. В обращении надо иметь больше наличных. Для этого начать активно кредитовать реальный сектор экономики. Но это невозможно из-за высоких процентов по кредитам, — говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. — Высокая учетная ставка тормозит экономическое развитие. Пока Украина зарабатывает на облигациях внутреннего государственного займа. Далее придется возвращать деньги под высокие проценты. Это незапланированные расходы из государственного бюджета. Учетную ставку нужно существенно снижать. Люди не увидят изменений, если в следующем году она опустится до 9 процентов. Тогда кредиты подешевеют до 17-15 процентов годовых, но все равно останутся невыгодными. Сегодня банки не кредитуют реальный сектор экономики. Объемы займов на покупку жилья мизерные. Потому что эти кредиты дорогие и невыгодные. Правда, развивается потребительское кредитование. Люди покупают в долг бытовую технику, электронику, импортные автомобили. Фактически финансируют экономику тех стран, откуда завозят эти товары.

— Учетная ставка определяет стоимость денег в стране. Это работает в Германии, Польше, но не у нас. Украина до сих пор не научилась влиять на рынок с помощью этого инструмента, — говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. — Нацбанк может регулировать уровень инфляции и объем наличных в стране. Когда учетная ставка падает, кредиты и депозиты дешевеют. Заработная плата, покупательная способность населения растет. Сегодня инфляция составляет 9 процентов. Почему учетная ставка 17 — не понятно. Ее однозначно надо снижать.