Количество льготников нужно уменьшить вдвое

Субсидии для населения планируют начать выплачивать деньгами с 1 января 2019 года.

— Будем консультироваться с Нацбанком относительно открытия специальных счетов, куда людям будут перечислять средства на оплату коммунальных услуг, — говорит министр соцполитики Андрей Рева.

— Так называемую монетизацию субсидий нужно проводить. Но сроки, которые называет власть, — нереальны, — говорит 46-летний Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея".

— 8,8 миллиона домохозяйств получают субсидии. Необходимо будет выдать такое же количество платежных карточек. Чтобы реально провести монетизацию, количество субсидиантов придется уменьшить вдвое. До конца этого года стоимость жилищно-коммунальных услуг будет расти. Принцип формирования тарифов не изменят. Поставщики не заинтересованы сокращать собственные затраты. Потребители — объемы потребления. Это может привести к очередному увеличению количества субсидиантов.

— Монетизацию в ближайшие пять лет провести не удастся. Правительство этого не хочет, — добавляет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, 54 года.

— Скорее всего, этот процесс провалится, как прошлогодняя программа экономии субсидий. Когда людям должны были выплачивать сэкономленные средства. Теперешнее количество получателей субсидий — абсурдно. С точки зрения здравого смысла их должно быть не больше 10 процентов. В Украине в настоящий момент — 60. Прежде чем запустить процесс монетизации, необходимо, чтобы украинцы подали электронные декларации своих доходов. Речь не только о зарплате, но и о земельных участках, домах, машинах, депозитах.

Оказывать финансовую помощь на оплату коммунальных услуг нужно по примеру Европы. Там высчитывают, насколько человек беден. На платежную карточку получает деньги, которыми оплачивает коммунальные услуги. Если удается экономить, остаток тратит на лекарства или еду.