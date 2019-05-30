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пятница, 31 мая 2019 05:21

Как не потерять право на субсидию: шесть советов

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Монетизация субсидий, благодаря которой граждане начали получать "живые" деньги для оплаты жилищно-коммунальных услуг, актуализировала вопрос контроля за справедливым распределением средств социальной поддержки, которые формируются за счет наших налогов.

55,1 млрд грн выделено в бюджете этого года на поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе на жилищные субсидии, по словам генерального директора директората семьи и социальной поддержке Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко. И важно обеспечить, чтобы эти средства попадали именно тем, кто нуждается. А не обогащали ловкачей и мошенников.

Что следует помнить получателю жилищных субсидий, чтобы не оказаться в числе нарушителей и не потерять право на пособие? Эксперты проекта "Справедливая поддержка", который Минсоцполитики внедряет при содействии Всемирного банка, подготовили шесть советов.

1. Верно указывайте в декларации реальные доходы

Для получения жилищных субсидий и большинства видов социальных выплат нужно предоставлять декларацию о доходах и расходах. Делать это стоит ответственно. Ведь на основании внесенных в декларацию данных государство выделяет деньги налогоплательщиков.

Укажите доходы всех членов домохозяйства. Не забудьте про доход от сдачи жилья в аренду (если он есть), премиях, поступлениях от предпринимательства. Специалисты рекомендуют сверить данные о доходе в местном фискальном органе (справка предоставляется бесплатно). Такого документа при назначении субсидии никто не требует. Но лучше самому убедиться, что вы все указали.

2. Не скрывайте свое истинное имущественное положение

Неверно указанное имущественное положение — еще одно типичное нарушение, которое приводит к прекращению предоставления помощи. Ведь право на ее назначение и последующее получение определяют четкие критерии.

К примеру, в базе транспортных средств на вас до сих пор "висит" авто моложе 5 лет, которое вы передали кому-то по доверенности и не стали декларировать.

Также важно убедиться самому и иметь возможность подтвердить, что в течение года до обращения за получением субсидии вы не делали покупок на сумму свыше 50 тыс. грн. Если вы, например, "разжились" чем-то на такую сумму и больше — новой квартирой, мебелью, лодкой и т. п. и "обошли" этот эпизод при заполнении декларации, к вам скоро могут возникнуть вопросы. Логика здесь проста: если человек имеет деньги на покупку дорогостоящей вещи — почему государство должно компенсировать его затраты на квартплату?

3. Трудоспособные — официально работают или ищут работу

Неофициальное трудоустройство — еще одно типичное нарушение, при выявлении которого предоставление субсидии может быть приостановлено.

Конечно, к тем, кто находится на пенсии, болен, работает официально зарегистрирован в службе занятости как безработный, вопросов не возникает. А вот когда гражданин трудоспособного возраста системно декларирует "нулевой" заработок и при этом официально работу не ищет, возникает логичный вопрос: за какие средства он живет? То есть либо данное лицо ленится, или работает нелегально и свой заработок в "конверте" просто не декларирует. Почему же тогда коммуналку за такого гражданина должны платить те, кто официально работает и честно платит налоги?

4. Верно указывайте всех членов семьи и тех, кто зарегистрирован в квартире

Несоответствие реального состава домохозяйства задекларированному — тоже является нарушением, выявление которого может повлечь прекращение предоставления социальной помощи. Не случайно при назначении субсидий требуют информацию не только о всех лицах, зарегистрированных в жилом помещении, а и сведения о членах семьи, независимо от регистрации их месяца проживания (мужа, жены, несовершеннолетних детей).

Иногда оказывается, что получатель социальной помощи "забыл" указать в декларации члена семьи. Особенно того, кто зарабатывает больше. И как только данное обстоятельство выяснится — средства придется возвращать.

5. Вовремя сообщайте о любых изменениях

Жизненным обстоятельствам свойственно меняться. Кто-то из ваших членов семьи выписался из квартиры или туда прописался. Кто-то нашел работу или наоборот — уволился или вышел на пенсию. Или, к примеру, вдруг появились средства, и кем-либо из вашего домохозяйства было что-то приобретено за 50 тыс. грн и более. Или, так случилось, что у вас изменился набор коммунальных услуг. Например, вы отказались от централизованного отопления и установили индивидуальный котел. Обо всех подобных изменениях следует уведомить орган, назначивший субсидию, в месячный срок. Не позже!

6. Не допускайте возникновения задолженности

Помните: если общая сумма долга по оплате жилищно-коммунальных услуг превысит 20 не облагаемых минимумов доходов граждан — а это 340 грн, — субсидия на следующий период назначена не будет.

Если вам известны факты незаконного предоставления или получения субсидий, других видов социальной помощи, социальных услуг — о таких случаях сообщайте на "горячую линию" 0 800 502 757, с 9:00 до 18:00 в рабочие дни без обеденного перерыва. Получить консультацию или подать жалобу о предоставлении жилищных субсидий или по другим вопросам соцзащиты можно по телефону "правительственной горячей линии" 15-45.

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