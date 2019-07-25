К морю можно поехать за две тысячи гривен

Украинцы готовы тратить на летний отдых от 2 до 30 тыс. грн, по результатам опроса "Фінанс.юа". 15% людей утверждают, что работают без отпусков.

— Отдых в Украине подорожал на 15 процентов, по сравнению с прошлым годом. Самая дешевая путевка к морю стоит от 2 тысяч гривен с человека. За эти деньги можно поехать в Железный Порт или Скадовск на Херсонщине. Более дорогие варианты — по 6-10 тысяч гривен. Активно едут отдыхать в Коблево на Николаевщине. Выбирать можно пансионаты с питанием и без. Первый вариант стоит дороже. Во втором удастся вдвоем отдохнуть неделю за 5 тысяч гривен, — говорит менеджер компании "Светлана Тур" 27-летняя Анна Костыря. — Для украинского туриста отдых у моря более традиционен. В Карпаты едут реже. Правда, летом там не сезон. Коттеджи на популярных курортах можно арендовать от 100 гривен с человека. Например, отдохнуть неделю в Славском Львовской области на двоих стоит 9800 гривен. В стоимость входит питание. Летом в Карпатах развлечений не меньше, чем зимой. Это походы в горы, сбор ягод и грибов, купание в реках. В поселке Солотвино на Закарпатье есть соленые озера с пляжами. На один день можно поехать в Буцкий каньон на Черкащине. Стоит это 470 гривен с человека. За 500 гривен предлагают отдохнуть на Голубых озерах в Черниговской области. Туда едут с детьми, компаниями, устраивают дни рождения.

Отдых в Украине выбирают семьи, которые не хотят далеко ехать с детьми или боятся лететь. Также — пожилые люди. Молодежь в основном едет за границу. Там сервис лучше. Преимущественно покупают путевки в Египет. Недельный отдых с перелетом и питанием стоит 800-1000 долларов на двоих — 20-26 тысяч гривен. На путевки в Турцию спрос упал, потому что там цены выросли. Люди, которые ищут что-то новое, едут в Албанию. Там морской отдых можно сочетать с экскурсиями. Путевка на двоих стоит 500-600 евро — 14-17 тысяч гривен. Отпуск в Черногории, Хорватии обойдется в 800-1200 евро. Поехать в Объединенные Арабские Эмираты можно за 2000 долларов — более 51 тысячи гривен.