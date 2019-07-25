Имеем мощный излишек автогаза

В Украине начал дешеветь автогаз. В среднем литр стоит 12,5 грн. С мая до середины июля цена была стабильной. Топливо стоило немного больше 13 грн/л.

— Традиционно автогаз дешевеет зимой, а дорожает — летом. Это связано с ростом спроса на горючее. Однако ежегодно имеем какие-то аномалии. Сегодня автогаз дешев благодаря низкой закупочной цене топлива в июне. Во-вторых, влияет курс валют, — говорит аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн, 34 года. — Украина завозит автогаз из России и Казахстана. Ежемесячно покупаем около 140 тысяч тонн.

В мае появилась информация, что летом будет сокращение поставок. Поэтому трейдеры закупили больше автогаза. Это при том, что у нас от начала года на рынке уже был излишек этого горючего. В июне действительно поставки сократились, но незначительно. В июле автогаза приехало еще больше. Сейчас имеем мощный излишек топлива. Поэтому автогаз продают дешевле. Для конечного потребителя — это неплохо. Однако поставщики несут убытки. Чтобы компенсировать потери, они будут сокращать закупки. Автогаз начнет дорожать при наименьших изменениях на рынке. Ближайшие две недели возможен рост цены до 13 гривен. В то же время дефицита автогаза ожидать не стоит. В Украину его завозят в достаточных объемах.

В Украине, по сравнению с другими европейскими странами, автогаза потребляют меньше. Раньше ежегодно его покупали на 25-28 процентов больше. В этом году продажи выросли в среднем на 5 процентов.