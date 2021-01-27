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четверг, 28 января 2021 00:30

Хотят запретить переносить рабочие дни

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете переноса рабочих дней на выходные. Мол, это негативно влияет на производительность, противоречит законодательным требованиям относительно минимального времени отдыха работника.

- Устаревший Трудовой кодекс и остатки советских традиций мешают выведению бизнеса из тени, экономическому развитию страны, - говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - Одна из таких практик - перенос рабочих дней на выходные из-за праздников. В Европе нет и никогда не было такого. Когда украинцы попадают в Польшу, удивляются почасовой оплате труда. В Украине она теоретически есть, но старый Трудовой кодекс фактически ее убил. Когда приходите в компанию, вам говорят, что рабочий день длится 8 часов. Реально же человек трудится 10. Большинство работодателей предлагают фиксированную помесячную оплату. То есть за переработку ежедневно на один-два часа доплата не предусмотрена. Иногда просят выходить на работу в выходные. За это тоже никто не платит. Пожаловаться некуда, ведь в Трудовом кодексе дополнительная почасовая оплата не предусмотрена. Если в Европе перерабатывают 47 минут - оплатят час.

От некоторых устаревших норм Украина понемногу отказывается. Если сравнить ситуацию сегодня и пять лет тому назад, то количество обязательных бумажных документов существенно уменьшилось. Еще лет через пять - они исчезнут.

Автор: Алена ГАРАНЖА
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