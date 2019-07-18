Хотят выгодные условия труда, гибкий график и высокую зарплату

- Работодатели все чаще ищут сотрудников через интернет. В социальных сетях создают группы, где предлагают работу или публикуют объявления о наборе людей, - рассказывает эксперт по рынку труда Михаил Притула, 35 лет.

- Бывает, не спешат публиковать новые вакансии. Ищут резюме или объявление о поиске работы украинцев. Поэтому сегодня надо быть максимально публичным человеком. Если уволились и хотите найти работу, пишите об этом в социальных сетях. Даже среди ваших знакомых есть тот, кто может предложить вакансию.

На что работодатели в первую очередь обращают внимание?

- Опыт и личные качества кандидатов. Также имеет значение резюме. Там ищут информацию о достижениях работников, а не их обязанности на предыдущей работе. Компаниям важно, какие курсы или тренинги вы прошли, какую профессиональную литературу читаете. Ведь работодатель в свою команду ищет прогрессивных и опытных. В то же время никакого значения не имеет образование. Еще 10 лет назад человеку без диплома ничего не светило. Сейчас компании готовы обучать за свой счет. Так, для программистов есть специальные академии, где за обучение платит будущий работодатель.

Почему трудно закрывать вакансии?

- Раньше найти работников было гораздо проще. Резюме присылали сразу после публикации вакансии. Сейчас надо не просто интересно описать требования и обязанности, но и запустить рекламу этой работы. Кроме того, разместить вакансию на нескольких сайтах и в социальных сетях. Это связано с трудовой миграцией. Украинцы все чаще ищут работу за границей и не хотят работать дома. Кроме того, молодежь придирчиво выбирает вакансии. Хотят выгодные условия, гибкий график и высокую зарплату.

Что предлагают работникам?

- Бесплатными обедами уже никого не удивишь. Каждая вторая фирма оплачивает обучение персонала, гарантирует медицинское страхование. Работодатели массово отказываются от дресс-кода, переходят на гибкий график, предлагают безлимитные отпуска, зарубежные конференции или кредиты на льготных условиях. Чтобы заинтересовать работников, в офисе ставят теннисный стол, открывают кабинеты массажа. Чем больше компания может предложить, тем больше у нее возможностей удержать сотрудников.

Какие самые распространенные причины увольнений?

- Первая - зарплата. Новую работу ищут, если человек профессионально вырос, а компания отказывается поднимать заработок. Вторая - развитие. Если сотрудник видит, что компания не развивается, то начинает думать о смене работодателя. Третья - конфликты с руководством. Часто директорами становятся молодые люди, которые не умеют общаться с подчиненными. Поэтому и не находят общего языка.

На что в первую очередь обращают внимание украинцы при поиске работы?

- Раньше все хотели работать в крупных компаниях с белой зарплатой и социальным пакетом. Сейчас это отошло на второй план. Многие фирмы вообще не подписывают трудовые договоры. Оформляют работников как предпринимателей. Люди не гонятся за официальной зарплатой, соглашаются на деньги в конверте. Главное, чтобы платили достаточно. Также украинцы поняли: нужно постоянно учиться новому, чтобы быть востребованными на рынке труда.