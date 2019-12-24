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пятница, 27 декабря 2019 06:00

Грузчики вошли в десятку самых востребованных специальностей

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- В 2019-м на рынке труда кардинальных изменений не произошло. Традиционно больше всего искали продавцов-консультантов, работников на производство или склады, бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам, официантов. Правда, спрос вырос на креативные профессии. Люди хотят развиваться, а не сидеть в офисе. Но не все отрасли могут предложить такую работу, - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, 47 лет.

Кому в течение этого года было трудно найти работу?

- Больше всего украинцы интересовались вакансиями юристов, топ-менеджеров, рекрутеров, специалистов в сфере медиа и дизайна, шоу-бизнеса, туризма. Такой работы хватало не всем. Если говорить о юристах, ситуация хроническая. Высшее образование до сих пор выпускает специалистов, в которых в таком количестве рынок труда не нуждается. Также вузы не заинтересованы, чтобы студенты трудоустраивались по специальности. Абитуриенты и их родители не знакомы с особенностями современного рынка труда. Считают, что юрист - приличная, стабильная и высокооплачиваемая профессия. Это не так. С топ-менеджерами проблема в том, что квалифицированных специалистов немного. На вакансии часто откликаются не те, кого ждут в компании. Люди просто хотят быть начальниками. Та же ситуация с шоу-бизнесом.

Есть большая прослойка студентов, которые трудоустраиваются не по специальности. Чаще всего хотят трудиться там, где интересно. А высшее образование получают для родителей. Например, человек получил диплом эколога-психолога. Подрабатывал продавцом-консультантом и дорос до директора магазина. Продажи и административная работа оказались для него интереснее, чем работать в науке. Случаев, когда ребенок хотел быть летчиком и стал им, очень мало. Чаще всего мечтаем об одном, в университете изучаем другое, а реализуем себя в третьем.

Также профессия, где человек проработал 20 лет, может измениться. Работодатель должен переучивать работника или тот сам это делает. Рынок труда постоянно меняется. Люди должны приспособиться и реагировать на его особенности.

У кого больше всего выросли зарплаты?

- Нельзя выделить одного лидера по темпам роста зарплат. Ежеквартально ситуация менялась. Например, во втором был дефицит аграриев. Выезжали на работу за границу. Чтобы сдержать трудовую миграцию, работодатели подняли зарплаты. В третьем квартале оказалось, что недоплачивают юристам и менеджерам по продаже недвижимости. В целом по Украине ежеквартально заработные платы в среднем росли на 10-15 процентов. Новым работникам обещали зарплату больше на 30-50 процентов. Проблема в том, что работодатели поднимают выплаты по принципу "разве хочешь - вынужден". Ориентируются на среднюю рыночную зарплату в отрасли. Не учитывают собственных возможностей, запросов поисковиков и работников, конкуренции на рынке труда. В результате людям недоплачивают. Они увольняются и уезжают за границу.

Появились ли новые методы подбора кадров?

- Информации становится больше. Чтобы работать с ней, надо использовать цифровые технологии. Это разные чат-боты, поисковые механизмы, автоматизированные инструменты. Рекрутеры активно предлагают работу с помощью социальных сетей. Меньше внимания обращают на опыт, особенно многолетний. Никто не считает его преимуществом при приеме на работу. Если человек 10 лет что-то делал, то возможно, сейчас эту работу надо выполнять по-другому. Самое главное - человеческие и личностные черты. Работодатель пытается понять, не каким успешным был кандидат, а каким он будет потом.

Что на первом месте для работников?

- Главное - размер заработной платы. Готовы работать в финансово стабильной компании с достойной оплатой и гарантией занятости. Также важный фактор - карьерный рост. Каждый хочет понимать свои перспективы. Затем обращают внимание на размещение и "начинку" офиса, график, отношения с коллегами, руководством.

Кого будут искать работодатели в следующем году?

- Кардинальных изменений не будет. Десятка самых востребованных профессий - универсальная. Правда, в третьем квартале 2019-го в этом списке появились грузчики. Они потеснили интернет-маркетологов, веб-разработчиков. В Украине все большей проблемой становится поиск рабочего персонала. Люди согласны работать руками, таскать груз, но хотят большие деньги за это. Потому в основном едут на заработки в Польшу.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
27
декабря

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