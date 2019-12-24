Гривна не стала валютой для сбережений

- В этом году выгоднее было вкладывать деньги в облигации внутреннего государственного займа. Их доходность очень высока. Реальная процентная ставка самая высокая в мире, - говорит 54-летний Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы.

- Также украинцы вкладывали деньги в недвижимость - покупали квартиры. В то же время невыгодными были гривневые депозиты. К сожалению, гривна за 23 года не стала валютой для сбережений. Из-за этого многие граждане ищут способы инвестировать в долларах и евро. Конечно, в 2019-м гривна показала положительную динамику и окрепла. Но думаю, это искусственный процесс. В декабре НБУ снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5 процента. Премьер пообещал украинцам дешевые кредиты. Но, что будет в 2020-м, сказать трудно.

За пределами Украины выгоднее было вкладывать деньги в американские акции. Доходность достигает 30 процентов. Для украинцев такие инвестиции стали возможными благодаря закону о валюте и приказам Нацбанка.