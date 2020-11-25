42% украинцев держат сбережения в долларах. 21% выбрали для этого евро, по результатам опроса Research & Branding Group.

- Низкое доверие к национальной валюте объясняется тремя причинами. Гривна за 20 лет в обороте обесценилась с курса 1,6 до более 28 гривен за доллар, - говорит экономист 47-летний Андрей Новак. - Вторая причина - в Украине была высокая инфляция. Вместе с обесценением гривны это сделало уровень потребления и жизни украинцев низким. Третья причина - после последнего банкопада, когда ликвидировали половину банковской системы Украины, сотни тысяч украинцев потеряли депозиты. Они в основном были гривневые.

Высокое доверие к доллару объясняется его стабильным курсом. Эта валюта подкреплена самой мощной экономикой мира - Соединенных Штатов. Долларизация нашего внутреннего рынка началась в 1990-х и продолжается до сих пор. Все крупные и средние операции украинцы проводят в этой валюте. Покупают автомобили, недвижимость, земельные участки, другие дорогие товары.

Чтобы повысилось доверие к национальной валюте, гривна должна хотя бы несколько лет иметь стабильный курс, а темпы инфляции - быть низкими. Нужно, чтобы не повторился банкопад. При этом растут экономика и уровень жизни украинцев.

Кроме доллара и евро, выгодно хранить сбережения в "твердых" валютах со стабильным курсом. Это английские фунты стерлингов, швейцарские франки.

- Долларизация украинской экономики началась в 1990-х, когда евро еще не было, - говорит 45-летний Глеб Вышлинский, директор Центра экономической стратегии. - Сформированные тогда привычки остались до сих пор.

Хотя доллар и евро одинаково устойчивы, традиционно украинцы больше доверяют американской валюте. Евро нужны для туристических путешествий, для отправки деньги родственникам за границу.

В Украине и мире процентные ставки по долларовым депозитам близки к нулю. По гривневым банки предлагают значительно выше. Но есть ожидания девальвации. Это сложилось исторически. В Украине было несколько эпизодов сильного обесценивания гривны. Это сформировало у населения отношение к ней как к слабой валюте.

Если хранить деньги в экзотических валютах, надо учитывать расходы на обмен. Будет большая разница между курсами покупки и продажи.