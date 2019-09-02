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вторник, 03 сентября 2019 05:51

Государство частично оплатит утепление жилья

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Объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) будут возмещать 40-50% расходов на утепление жилья. Такую программу утвердил наблюдательный совет Фонда энергоэффективности. Заявки на участие в ней можно будет подавать в сентябре.

— Среди украинцев ОСМД не популярны. В прошлом году только 25 процентов многоквартирных домов создали такие объединения, — говорит 68-летний Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города". — Проблема в том, что вся власть передается председателю ОСМД. Есть куча примеров неэффективного управления, внутренних конфликтов. Были случаи, что просто украли деньги всего дома. Жители реально не участвуют в управлении объединением. Большинство не ходят на собрания. А несколько активистов ничего кардинально изменить не могут. Например, устранить председателя - проблема. Решение легко обжаловать в суде. Реальный случай, когда новый и старый главы работали параллельно. Первый фактически исполнял обязанности. Второй — не отдавал печать.

ОСМД преимущественно создают в новостройках. Это жилье возводят по современным нормам. Там теплоизоляция, коммунальные сети в хорошем состоянии. В квартирах стоят счетчики. Фактически помощь на утепление жилья им не надо. Другая ситуация с советскими панельками или "хрущевками". Только в Киеве 2,5 тысячи таких домов. В большинстве нет ОСМД. Кроме того, 95 процентов жилого фонда не оборудованы квартирными счетчиками тепла. Еще тысячи многоэтажек не имеют даже общедомовых. Потому что их украли. Закупить новые можно за счет жильцов дома. Соответствующий закон ранее приняла Верховная Рада. В то же время там не прописали механизма сбора денег.

Со старыми домами имеем еще одну проблему. Зимой жители верхних этажей открывают окна, потому что в квартирах слишком жарко. На нижних наоборот включают обогреватели. Чтобы изменить ситуацию, надо провести полноценную регуляцию системы теплоснабжения в домах. Если просто утеплить стены, крышу и подвал, то окна будут открывать не только на верхних, но и на средних этажах. На нижних — как повезет.

В Украине действуют программы утепления для отдельных квартир. Кредиты дают банки. Однако пенсионерам получить кредит на утепление жилья не под силу. Они живут преимущественно в старых зданиях. Надо собрать кучу документов. Из-за низких доходов банки отказываются выдавать пожилым людям кредиты.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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