Фермеры выжидают выгодную цену

- Сейчас на рынке видим дефицит картошки, - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, 39 лет. - Фермеры помнят лук по 30 гривен за килограмм. Теперь пытаются заложить как можно больше картошки на хранение. Население тоже не забыло о ценовых рекордах прошлого года. Поэтому хочет закупить достаточно овощей на зиму. Таким образом спрос больше, чем реальное предложение.

В прошлом сезоне овощи борщового набора стремительно дорожали. Лидером стала лук. Дороже всего его продавали по 25-28 грн. В середине весны в отечественных хранилищах почти не осталось капусты. Чтобы сбить цену, продукцию пришлось завозить из-за границы. В этом сезоне овощи борщового набора продают дешевле, чем в прошлом году. Исключение - картофель. Килограмм стоит дороже всего за последние 10 лет.

- От ценовых скачков уберечься трудно. Как правило, фермеры активно распродают продукцию, если прогнозируют хороший урожай. Тогда цены падают. Начинают расти, когда запасы в хранилищах уменьшаются. Сейчас хозяйства не спешат продавать овощи из-за информации о возможном неурожае. Это видно на примере картофеля. В то же время ничего не слышно о дефиците моркови, свеклы. Поэтому цены на эти овощи стабильны. Однако точных данных и расчетов об урожае, объемах в хранилищах или продажах на рынках нет. В прошлом году, когда начал дорожать лук, все ждали, что стоимость вот-вот упадет. Этого не произошло. Оказалось, что урожай действительно был плохой. Часто фермеры просто выжидают выгодную цену. Что-то спрогнозировать невозможно.

- В течение последнего года наблюдали, как лук, капуста дорожали в четыре-пять раз. Впоследствии с таким же успехом дешевели, - говорит 46-летний Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

- На цену овощей борщового набора влияет погода. Если из-за дождя приостанавливают собирать урожай, в магазинах автоматически растут цены. Общая стоимость овощей зависит от спроса и предложения. Часто это связано не с количеством собранного урожая. А с тем, что предприятия не знают, сколько и когда нужно продавать. Цена растет, потому что хозяйства выжидают и не выбрасывают продукцию на рынок. Когда понимают, что цена достаточно высока, начинают распродавать запасы. Это обрушивает рынок. Далее выясняется, что у фермеров так много товара, что лучше его сбыть по любой цене. Иначе просто испортится. Поэтому бывает, что стоимость может упасть ниже себестоимости.

Надо делать расчеты рынка, доносить прогнозы к производителям. Этого нет. Поэтому последние годы не можем спрогнозировать, когда определенный товар будет дешеветь или наоборот будет расти в цене. Что касается овощей, то раньше на стоимость влияла сезонность. Поскольку выращиваем значительно больше продукции, чем потребляем. Все понимали, что в мае цена будет наибольшая. А в августе, когда собирают новый урожай - самая низкая. В течение последних пяти лет увидели, что овощи могут ощутимо подорожать уже в октябре. В декабре-январе их стоимость падает. Были годы, когда цена с августа стояла на месте. А в январе безумно росла. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Далее на рынок завозили овощи из-за рубежа и цены обрушивались.