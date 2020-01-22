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четверг, 23 января 2020 00:30

"Этот бизнес трудно повторить, потому что не хватает специалистов"

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— Выращиваю кур с 1990-х. Ранее работал ветеринарным врачом на птицефабрике, где держали бройлеров. Захотел иметь собственное дело. Но понимал, что есть большая конкуренция. На рынок трудно попасть, — говорит 55-летний Игорь Филипенко из города Бурштын Ивано-Франковской области.

— Начал искать не занятую нишу. Вспомнил, что читал когда-то о жирных петухах. Их мясо по вкусу, как сливочное масло с орехом. Собирал информацию о каплунах-кастрированных петухах. Их откармливают на мясо. Популярны во Франции. В Украине не было ни одной фермы. Поэтому загорелся идеей начать такой бизнес. Первых петухов завел на собственном приусадебном участке. Постепенно увеличивал поголовье. Подал документы на грант от ООН и Агентства местного развития города Бурштын. Получил на бизнес 200 тысяч гривен. Все деньги потратил на оборудование — специальные птичники, автоматические кормушки и поилки, бойню для птицы.

Ферма каплунов окупится за полтора года. Практически с первой партии уже есть прибыль. Я начинал с двух тысяч кур породы Редбро. Этот бизнес трудно повторить, потому что не хватает специалистов. Нужно уметь оперировать птиц, этому никто не учит. Поэтому предприниматели не хотят рисковать, считают деньги. Петухов кастрирую сам, когда им исполняется восемь недель. Это еще не товарная птица, но уже и не цыпленок. Помогает жена. Если рука не набита, теряешь после операции до 60 процентов поголовья. За шесть лет добился, что потеря птицы после кастрации была не более 3 процентов. У французов допускается 20.

Второй момент — птицу нужно кормить без химии. Каплун 150 дней должен отгулять, чтобы набрать определенный вес. В основном 4-5 килограммов. Фактически за год получаю одну партию птицы. Помогает ухаживать и обеспечивает охрану фермер, с которым у меня договор. Продаю каплунов только целой тушкой. Килограмм стоит 170 гривен.

На корм для одной птицы надо тратить 4 гривны в день, иначе бизнес не будет доходным. Мои петухи — на свободном выгуле. Это выгодно. На каждую птицу уходит не более 14 килограммов корма за всю ее жизнь. А бройлер на птицефабрике за два месяца съедает 8 килограммов корма. Наши куры и петухи сами ищут себе пищу, едят траву. Лишь в последний месяц перед забоем даем зерно, молоко.

Особенность каплунов — в структуре мяса. У таких петухов появляется жир между волокнами, который легко плавится. При приготовлении грудка становится мягкая и сочная, имеет сладкий привкус. С кулинарным блогером Андреем Азаровым приготовили хамон из бедер каплунов. Вялится такое мясо месяц. По вкусовым качествам не хуже испанского из свинины. Преимущественно каплунов покупают рестораны. Очередь расписана на год вперед.

59,37 гривны в среднем стоит 1 кг тушки бройлера. Куриное филе продают от 101 грн, подсчитали в Госстате. 10 яиц магазины предлагают за 21 грн.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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