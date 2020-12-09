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четверг, 10 декабря 2020 00:01

Дорожки делают из старой одежды

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— Два года тому назад со студентами Донецкого университета создали станцию сортировки мусора. К нам часто приходили люди и спрашивали: "Что делать со старой одеждой?" Начал изучать, куда можно ее сдать. Оказалось, что переработки в Украине нет, — рассказывает 40-летний Юрий Степанец.

— Начали собирать остатки отходов швейных предприятий, старую одежду, которая не потеряла цвет. Производство расположено в селе стена Томашпольского района Винницкой области. На Подолье ткачество - традиционное ремесло. У нас работают три мастерицы. Ассортимент пока небольшой - ковры, дорожки, чехлы для ноутбуков.

Стоимость изделия зависит от сложности и времени выполнения. Дорожка в среднем стоит 300-1300 гривен, чехол для ноутбука 250-400. Для изготовления дорожки среднего размера нужен день-два. Товары продаем через соцсети. Планировали участвовать в ярмарках, чтобы люди могли рассмотреть продукцию, взять в руки. Но карантин помешал.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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