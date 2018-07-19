— Чаще всего подделывают масло. Заменяют молочный жир дешевым растительным, — говорит Нина Кильдий, 38 лет, эксперт научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "Тест".

— В вареную колбасу добавляют сою. Томатные пасты часто недоварены или с красителями и консервантами. Такие же проблемы с кетчупами.

Какие продукты тяжелее подделать?

— Одинкомпонентные — питьевую воду, масло растительное, уксус. Но и здесь производители прибегают к хитростям. Вода может быть не артезианская, а разлитая водопроводная. Растительное масло — недостаточно очищенное, уксус — разбавленный водой. Муку низших сортов продают как продукт высшего сорта.

Как распознать поддельный товар?

— "На глаз" сориентироваться сложно, особенно когда продукты запакованы. Должна насторожить аномально низкая цена. Стоимость 250-граммовой пачки масла уже давно перевалила за 30 гривен. Не стоит покупать товар, который предлагают за 15. Конечно, в магазинах могут быть акции. Но цену снижают не намного. На вкус поддельное масло не всегда можно распознать. Производители подбирают удачные заменители.

Если в Украине много фальсификата, то у нас мягкое законодательство относительно производителей?

— Госпродпотребслужба следит, чтобы фальсификат не попадал на полки магазинов. Это единственная служба, которая занимается контролем безопасности и защитой прав потребителей. Общественные организации лишь исследуют, информируют население. Для проверок нужно большое финансирование. Чтобы обнаружить фальсификат, нужно провести недешевые лабораторные исследования. Также влияет покупательная способность населения. Сейчас на первом месте не качество, а цена.

Что нужно сделать для повышения качества пищевых продуктов?

— Усилить контроль, ввести серьезные наказания для нарушителей. Без этого недобросовестные производители и дальше будут подделывать товар.

Чем опасен фальсификат?

— Если в колбасе свинину заменят соей, крахмалом или курятиной — человек не отравится. Пострадает бумажник, снизится пищевая ценность продукта. Такая же ситуация с мукой, когда подменяют сорта. Другое дело, когда используют маргарин с высоким содержанием трансжиров. Они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Пищевые добавки, ароматизаторы, красители, консерванты могут вызвать аллергию.