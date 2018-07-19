Должна насторожить аномально низкая цена

 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 2404
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5508
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1044
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3609
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131332
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2088
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
&quot;Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше&quot;
"Мужчина наедается 120 граммами. Женщине нужно вдвое меньше"
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 423
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1593
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3474
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 369
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 00:30

Должна насторожить аномально низкая цена

  Комментировать
 

— Чаще всего подделывают масло. Заменяют молочный жир дешевым растительным, — говорит Нина Кильдий, 38 лет, эксперт научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "Тест".

— В вареную колбасу добавляют сою. Томатные пасты часто недоварены или с красителями и консервантами. Такие же проблемы с кетчупами.

Какие продукты тяжелее подделать?

— Одинкомпонентные — питьевую воду, масло растительное, уксус. Но и здесь производители прибегают к хитростям. Вода может быть не артезианская, а разлитая водопроводная. Растительное масло — недостаточно очищенное, уксус — разбавленный водой. Муку низших сортов продают как продукт высшего сорта.

Как распознать поддельный товар?

— "На глаз" сориентироваться сложно, особенно когда продукты запакованы. Должна насторожить аномально низкая цена. Стоимость 250-граммовой пачки масла уже давно перевалила за 30 гривен. Не стоит покупать товар, который предлагают за 15. Конечно, в магазинах могут быть акции. Но цену снижают не намного. На вкус поддельное масло не всегда можно распознать. Производители подбирают удачные заменители.

Если в Украине много фальсификата, то у нас мягкое законодательство относительно производителей?

— Госпродпотребслужба следит, чтобы фальсификат не попадал на полки магазинов. Это единственная служба, которая занимается контролем безопасности и защитой прав потребителей. Общественные организации лишь исследуют, информируют население. Для проверок нужно большое финансирование. Чтобы обнаружить фальсификат, нужно провести недешевые лабораторные исследования. Также влияет покупательная способность населения. Сейчас на первом месте не качество, а цена.

Что нужно сделать для повышения качества пищевых продуктов?

— Усилить контроль, ввести серьезные наказания для нарушителей. Без этого недобросовестные производители и дальше будут подделывать товар.

Чем опасен фальсификат?

— Если в колбасе свинину заменят соей, крахмалом или курятиной — человек не отравится. Пострадает бумажник, снизится пищевая ценность продукта. Такая же ситуация с мукой, когда подменяют сорта. Другое дело, когда используют маргарин с высоким содержанием трансжиров. Они негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Пищевые добавки, ароматизаторы, красители, консерванты могут вызвать аллергию.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Должна насторожить аномально низкая цена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 77260
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 68564
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 59153
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 57199
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 29799
Деньги
"Мороженое практически не покупаю, стало невкусное"
"Мороженое практически не покупаю, стало невкусное"
Травы заготовляют отец и бабушка
Травы заготовляют отец и бабушка
"Кум выбежал с ружьем. Думал - вор залез. А там - сом"
"Кум выбежал с ружьем. Думал - вор залез. А там - сом" Просмотров: 90
Бесплатно можно брать любые продукты
Бесплатно можно брать любые продукты 1 Просмотров: 3213
"Всю зарплату меняю на доллары. Деньги никуда не трачу"
"Всю зарплату меняю на доллары. Деньги никуда не трачу" Просмотров: 2772
Больше всего комментируют
10
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
9
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
В России рождается новый нацизм - Бабченко
5
"Оговорился". Трамп согласился с выводами американской разведки
Голосов: 327
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua