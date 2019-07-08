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вторник, 09 июля 2019 07:36

Доллар подорожает после выборов

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С начала месяца доллар подешевел. На 5 июля официальный курс Национального банка составляет 25,87 грн/долл. Низкий с апреля 2018 года. Обменники продают американскую валюту по 25,95 грн/долл. Покупают - по 26,15 грн/долл. В июне курс доллара рос. Дороже всего стоил 5 июня - 27,2 грн/долл.

- На курс валют влияет сезонный фактор. Аграрии начинают собирать и продавать урожай. Также гривна укрепляется из-за притока средств иностранцев. Они активно покупают государственные ценные бумаги, номинированные в гривне. С другой стороны, имеем цены на внешних рынках на руду, металл, зерно. Благодаря этому торговый баланс Украины вышел в плюс. Ранее был хронический минус, - говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет.

В июне доллар прыгнул до 27 гривен из-за заявления Игоря Коломойского о дефолте. Это испугало инвесторов. Американская валюта отреагировала и начала расти. В то же время правительство и президент объяснили, что причин паниковать нет. Ситуация стабилизировалась и гривна укрепилась.

В прошлом году доллар начал дорожать в июле. В этом году рост увидим в августе-сентябре. Однако стремительного падения гривны не будет. Есть благоприятные условия для национальной валюты. К концу года курс будет колебаться в пределах 27-28 гривен за доллар. Ниже упадет, если не получим кредит от Международного валютного фонда. Также национальная валюта начнет обесцениваться, если на внешних рынках произойдет финансовый кризис.

- Национальный банк искусственно создал дефицит гривны из-за продажи депозитных сертификатов, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Министерство финансов продолжает выпускать краткосрочные облигации внутреннего займа. Курс вырастет, если иностранцы начнут менять гривны на доллары и выводить их из Украины. Этого ждали в июне-июле. Однако до выборов ситуация будет стабильна. Серьезные колебания курса доллара увидим в конце лета.

Нацбанк будет препятствовать дальнейшему укреплению гривны. Иначе рискуем не выполнить госбюджет-2019. Все системообразующие налоги завязаны на курсе национальной валюты. Прежде всего речь идет о налоге на импортные товары и услуги. Укрепление доллара на 1 гривну - это миллиарды недополученных денег на таможне. Думаю, что регулятор будет выходить на рынок и покупать доллары. Так - сдерживать резкие курсовые скачки.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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