В начале июня официальный курс доллара превысил 27 грн. В обменниках американскую валюту продают по 27,1 грн, скупают — по 26,9.

Доллар дешевел с середины апреля. На 22 мая Нацбанк установил официальный курс на уровне 26,11 грн. Это был самый низкий показатель с июля прошлого года. С 29 мая валюта начала снова дорожать.

— Весной гривна незаслуженно стала самой стабильной валютой в мире. В первом квартале 2019-го замедлились темпы роста экономики Украины, сократилось промышленное производство, уменьшились поступления валюты в страну. А гривна окрепла, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. — Это связано с тем, что Нацбанк искусственно создал дефицит гривны через продажу депозитных сертификатов. С другой стороны, Министерство финансов выпустило краткосрочные облигации внутреннего займа под 20 процентов доходности. Иностранцы вложили в ценные государственные бумаги около 40 миллиардов гривен. Вскоре они начнут менять гривны на доллары и выводить их из Украины.

Осенью из-за выплат внешних долгов и отсутствия поддержки со стороны кредиторов резервы Нацбанка начнут таять. В сентябре нужно погасить $1,5 миллиарда внешнего долга. Поэтому возможности НБУ поддерживать гривну будут ограничены. Если весной курс доллара колебался между 26 и 27 гривнами, то к концу лета будет в пределах 27-28. Что будет осенью — трудно прогнозировать.

- Доллар начал дорожать, потому что экспортеры сократили продажу валюты, - говорит аналитик Вадим Иосуб, 45 лет. —В конце мая им вернули налог на добавленную стоимость в гривне. Необходимость продавать валюту стала меньшей. А спрос на доллары вырос. Потому что импортеры пытались закрыть обязательства перед поставщиками до конца месяца.

— Были и политические причины подорожания доллара. Речь идет о предложении объявить в стране дефолт, паузе в отношениях с Международным валютным фондом. Курс доллара в ближайшее время будет расти. Достигнет 27,4–27,5 гривны. Максимально может подорожать до 27,8. Потом некоторое время валюта будет стабильной. Поэтому курс гривны сможет укрепиться до конца лета. Нацбанк не ставит своей целью удержать курс любой ценой. Скупает или продает валюту, когда есть большая разница между спросом и предложением на рынке.