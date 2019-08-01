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пятница, 02 августа 2019 00:55

Договорился с предприятиями, которые производят консервацию

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— Четыре года тому назад переехал из Донецка в село Степановка Александровского района. Имел 40 соток земли и желание стать фермером. Идею выращивать чеснок вынашивал долго. Но не было стартового капитала, — говорит 30-летний Сергей Кайдаш.

— Решил участвовать в конкурсе "Украинский донецкий кулак". Там можно выиграть деньги на собственное дело. Чтобы победить, ездил на тренинги, которые проводил центр занятости. Учился писать бизнес-план. Получил 231 тысячу гривен. Купил технику и посадочный материал.

Сначала было сложно разобраться с сортами чеснока. Брал — Любашу, Софиевский, Харьковский фиолетовый, Прометей. Каждый имеет свои особенности. Например, сорт Любаша большого размера, хорошо хранится. Как показал опыт, не требует сильного полива, неплохо переносит жару. А Софиевский — наоборот. Первый больше подходит для приготовления блюд, второй — для консервирования.

После переезда в село пришлось полностью изменить стиль жизни. В городе я привык просыпаться поздно. Долго приспосабливался. Летом надо вставать в четыре утра, чтобы до жары успеть поработать в поле, уничтожить сорняки. В прошлом году приобрел еще один земельный участок, расширил площадь под чеснок. Сейчас обрабатываю почти гектар. Нанял работника, который помогает собирать урожай. Зарплату он получает от центра занятости. Проблем со сбытом нет. Договорился с предприятиями, которые производят консервацию. В этом году цена на чеснок колеблется от 70 до 85 гривен за килограмм. Урожай получу неплохой.

— Чеснок выгодно сажать даже на огороде. Проблем с ним меньше, чем с картофелем. Можно хорошо заработать, — рассказывает одесситка 45-летняя Татьяна Онищенко. С мужем выращивает чеснок на даче. В прошлом году заработали за сезон 20 тыс. грн.

— Как-то увидели по телевидению сюжет о фермере из Николаева. Он отказался от всех культур и начал зарабатывать на чесноке. Мы тоже решили попробовать, хотя и страшно было. Семена заказали в интернете. Вложили около 4 тысяч гривен. Соседи говорили, что мы сумасшедшие. Едва не ежедневно ездили на дачу. Проверяли, как растет. Семена оказались качественными. Ухаживать за чесноком несложно, но некоторые сорта требуют полива. Мы сделали капельную систему.

Урожай в первый год собрали хороший. Вышли с вязанками чеснока на базар. Одна женщина подсказала, где сдавать оптом. Предприятиям не хватает чеснока, потому что его промышленно только начинают выращивать. Хотя теряем в прибыли, но не стоим на рынке. Представитель предприятия приезжает и забирает товар. За килограмм платят 40 гривен. Чеснок должен быть немного подсушен.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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