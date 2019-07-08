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вторник, 09 июля 2019 06:56

Через день покупаю 13 килограммов фруктов

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Полтавчанин 27-летний Роман Вовк пять месяцев назад открыл собственное дело - производит чипсы из фруктов и мяса. Называет их фрипсами и джерками. Имеет около сотни клиентов в месяц.

- Работал в Щербанях Полтавского района на одном предприятии, график - с семи утра до семи вечера. Но по факту задерживался дольше. Не устраивало, что почти не вижу семью. Искал в интернете варианты, чем можно заниматься. Сначала думал выдавливать растительное масло. Это полезно, но дорого. На глаза попалась московская компания, которая сушит овощи и фрукты. Подумал, почему бы не попробовать. Искал, как правильно сушить, пытался связаться с производителями, но никто ничего не рассказывал. Держат в секрете и боятся конкуренции. Поэтому экспериментировал сам, - рассказывает Роман Вовк.

- Приобрел первую сушилку на пять секций за 4 тысячи гривен и установил ее на балконе. Теперь у меня две такие. На кухне подготавливаю фрукты и мясо - мою, чищу, нарезаю, мясо мариную.

Трачу много электроэнергии, одна сушилка в месяц тянет где-то на 600-700 гривен. Через день покупаю 13 килограммов фруктов, отдаю за них 500-600 гривен. Все беру на рынке, оптовых поставщиков нет. Фрукты усыхают. Например, клубника уменьшается в 12 раз. Для того чтобы получить 100 граммов сушеных клубничных фрипсов, необходимо 1,5 килограмма ягоды. А из 2 кг ананасов имею лишь 150 граммов фрипсов. Учитывая это все, не могу продавать дешево. За 100 граммов говяжьих чипсов или джерков - 120 гривен, за апельсиновые фрипсы - 70 гривен, за ананасовые - 120 гривен.

Фруктовые чипсы готовлю из апельсинов, бананов, киви, клубники, груши, лимонов, грейпфрутов, ананасов, яблок. Планирую заняться овощами, уже поставил сушиться первую партию томатов. Посмотрю, стоит ли вводить в продажу. Также делаю пастилу из яблок, бананов, смородины, орехов, ананасов, иногда миксую. Для джерков использую только говядину - это единственный вид, который можно безопасно употреблять сырым. Долго мариную в соевом соусе и затем сушу.

Продает товар на заказ в "Инстаграме". Рекламу заказывает у полтавских блогеров. Это стоит около 1500 гривен за "историю в Инстаграме", плюс дает продукцию на пробу.

- Наплыв клиентов после таких реклам до 50 человек в день. Не успеваю им отписывать, но через неделю-две ажиотаж спадает. Тогда я стараюсь заготовить еще больше товара и снова обращаюсь за рекламой. Планирую придумать бренд и заказать упаковку. Также на следующих выходных приму участие в ярмарке.

Обычно заказывают на 100-300 гривен. Однако есть и постоянные клиенты, которые берут на 500-600. Наибольшие были заказы на 1200 и 1500 гривен. Тогда одна девушка набрала много разных фрипсов, а вторая взяла 2 килограмма джерков.

Фрипсы можно есть самостоятельно, добавлять в каши, смузи, хлопья. После сушки сохраняется 95% витаминов. Подойдут людям, которые придерживаются правильного питания. Можно давать детям, спортсменам, людям на диете. Но стоит помнить, что это - фруктовый концентрат. Например, горстка ананасовых фрипсов равноценна целому ананасу. Надо это учитывать, чтобы потом не перебрать с калорийностью или не вызывать аллергию. Фруктовые хранятся долго - почти год, мясные немного меньше, их берут к пиву. Готовую продукцию храню в вакуумных банках. Лучше ставить в прохладном месте без влаги.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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