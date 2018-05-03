Цех по производству пончиков окупится за год

"Предлагаю готовый бизнес, можно сразу зарабатывать по 45 тысяч гривен в месяц. Окупится за год. Главное - выбрать хорошее место", - такое объявление опубликовал киевлянин 30-летний Ярослав Пипенко. Продает бизнес по производству пончиков.

В дело надо вложить 431 тыс. грн. Деньги пойдут на оборудование, обучение, ремонт помещения и доставку готового теста.

- Продажа готовых бизнесов - это вид заработка. Производство пончиков можно начать и за меньшие деньги. Достаточно 50 тысяч гривен, - говорит бизнес-консультант Андрей Степановский, 41 год. - Если раньше не занимались подобным, вкладывать средства не стоит. В Киеве есть мини-пекарня по выпуску глазированных пончиков. Владелица сначала торговала обычными. Когда стала продавать в разноцветной глазури - дело пошло. Сейчас имеет выездную точку. Лучше всего начинать такой бизнес на море. Дополнительно давать мастер-классы для туристов.