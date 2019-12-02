Больше всего вакансий было для программистов

- В прошлом году в среднем зарплата украинцев увеличилась на 30 процентов. К концу 2019-го увидим рост на 15-20 процентов, - говорит 31-летняя Юлия Дрожжина из экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

В какой сфере платят больше всего?

- Заработки повышаются неравномерно. Один и тот же специалист в разных компаниях может получать на несколько тысяч больше или меньше. Например, секретарю предлагают как 5 так и 15 тысяч гривен. Это зависит от обязанностей, квалификации и области.

В этом году самыми быстрыми темпами росли зарплаты в сфере транспорта, логистики, туризма. Больше стали получать работники фитнес-клубов, салонов красоты, ресторанов, гостиниц. Уменьшились заработки в сфере развлечений, медиа и домашнего персонала.

Зарплата педагогов выросла на 12 процентов. На 20 процентов больше получают медики и фармацевты. В частности, это связано с дефицитом кадров в этой сфере. Украинцев с медицинским образованием охотно приглашают за границу. По этой же причине на 18-19 процентов выросли доходы рабочих специальностей. Программисты стали получать на 17 процентов больше. Для них в 2019-м вакансий было больше всего. Обогнали даже сферу продаж, которая была лидером последние три года.

Практически во всех сферах есть предложения с высокими зарплатами. Видела, например, вакансию для врача-ортодонта на 9000 евро - это более 237 тысяч гривен. Слесарям предлагали 2000 евро - почти 53 тысячи гривен. Неплохие зарплаты сейчас у работников автосервисов. В итоге в Украине больше всего получают топ-менеджеры, программисты, юристы и банковские работники.

Кого не хватает на рынке труда?

- Дефицит кадров среди рабочего персонала, медиков, аграриев, на производствах. Молодежь не спешит работать по этим специальностям. А люди старше 35 лет едут за границу. Там на аналогичных должностях платят больше. В следующем году темпы трудовой миграции могут возрасти. Европейские страны упрощают условия трудоустройства для иностранцев.

Что требуют украинские работодатели?

- Самое главное для них - опыт работы и квалификация. Высшее образование желательно, но не первоочередное требование. На работу берут тех, чьи навыки соответствуют потребностям компании. Больше всего работодатели заинтересованы в работниках с опытом два-три года. То есть человек имеет определенный багаж знаний, но гибкий и мобильный. Компании, которые требуют знание английского, предлагают вдвое выше зарплаты.

Как удерживают работников?

- Во-первых, предлагают высокую зарплату. Также - обучение за счет компании, медицинское страхование, отдых. Дополнительные бонусы есть для работников с детьми.