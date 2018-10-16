Больше всего покупают однокомнатные квартиры

— В новостройках сейчас 40 процентов квартир — однокомнатные. Подобная ситуация наблюдается последние пять лет. Потому что такое жилье покупают больше всего. Застройщики это учитывают в следующих проектах, — говорит эксперт по недвижимости Сергей Злыдень, 48 лет.

— Популярны однокомнатные квартиры площадью 36–40 "квадратов". 10 лет назад помещения строили большими. Самая популярная однокомнатка имела 45–55 "квадратов". С 2013-го вырос спрос на меньшее жилье.

В Киеве в доме, который практически сдали в эксплуатацию, квадратный метр стоит 19–20 тысяч гривен. На этапе фундамента — 17,5 тысячи. На вторичном рынке в среднем стоит 25 тысяч гривен. За жилье в центре и возле метро просят на 15–20 процентов больше. В предместье столицы цены ниже — 14–15 тысяч. Спрос на недвижимость в Украине стабилен. Этого хватает, чтобы продолжали строить дома. Украинцы будут активнее покупать квартиры, когда полноценно заработает программа банковской ипотеки. Правда, тогда и цены на недвижимость вырастут.

Сегодня массово строят смарт-квартиры. Их площадь 24–26 "квадратов". Похожи на советские "гостинки". Это стратегическая ошибка застройщиков. Такая недвижимость не популярна среди украинцев. Цены не очень отличаются от стандартных однокомнатных квартир. Кроме того, такие помещения неудобны для жизни. Обычно там кухня соединена с комнатой, нет коридора.

— Однокомнатные квартиры часто покупают, чтобы потом сдавать в аренду. Сегодня это один из лучших способов сохранить сбережения. Правда, чтобы вернуть вложенные средства, ожидать нужно лет 30, — говорит эксперт по недвижимости 37-летний Сергей Костецкий.

Самые популярные — однокомнатные квартиры стоимостью до $30 тыс.

— С начала года аренда жилья в среднем подорожала на 20 процентов. В Киеве однокомнатную квартиру в хорошем состоянии можно найти за 6 тысяч гривен. Столько же стоит аренда двухкомнатной. Правда, в отдаленных районах, без ремонта, мебели и техники. Самые дешевые однокомнатки предлагают по 4–5 тысяч гривен. Преимущественно это "хрущевки" в плохом состоянии. Таких предложений очень мало. Но спрос на них большой.

Люди сейчас в основном ищут дешевые квартиры. Основные клиенты — молодые семьи, выпускники вузов, которые съехали из общежитий. Также те, кто хочет переехать от родителей. На дорогое жилье спрос упал.