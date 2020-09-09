Бензин не будет дорожать в сентябре

В течение августа литр бензина и автомобильного газа в Украине подорожали на 50 коп.

Бензин марки А-92 в среднем стоит 22,04 грн, А-95 – 23. Дизельное топливо продают по 22,52 грн, автомобильный газ — 12,01.

- В Украине на стоимость бензинов влияют цены нефтепродуктов на границе. Не можем их регулировать, а просто принимаем цифры европейского рынка. Кроме того, топливо покупаем за валюту. В августе гривна ослабла к доллару и евро, а нефть в мире подорожала в пределах 10 процентов. Это повлияло на рост стоимости оптовых поставок бензинов. Соответственно заправки подняли розничные цены, — говорит аналитик консалтинговой компании "Упеко" Александр Сиренко, 40 лет.

Стоимость автомобильного газа продолжает расти из-за подорожания на внешних рынках. Дешевле всего это горючее стоило в марте-мае. С тех пор цена увеличилась в три раза. Стоимость вернулась к показателям начала 2020 года.

- Осенью ситуация на рынке будет зависеть от курса валют в Украине и стоимости нефтепродуктов в мире. Также есть вопросы по поставкам из других стран. В частности, из Беларуси. Поэтому делать долгосрочный прогноз неуместно. В сентябре предпосылок к росту цен на заправках нет. Украинский производитель наоборот увеличил поставки горючего. Дефицита не будет.