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четверг, 22 июля 2021 11:16

"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают. Распродали и погнали"

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На полтавском рынке Южный торгуют два часа

Ежедневно на железнодорожную станцию ​​Полтава-Южная прибывает пригородная электричка Лозовая-Полтава. На ней на местный рынок приезжают торговать десятки людей из ближних от города сел. Привозят на рынок Южный возле вокзала овощи, фрукты, ягоды, молоко, творог, сметану, мед, цветы и травы.

В 6:30 на перроне пусто. Работница вокзала метет окурки.

- Сельская электричка будет ближе к семи. Из нее выйдет много торгашей. Будут бегом лететь на базарчик за углом. На вокзале запрещено торговать, - говорит с улыбкой.

Через 12 мин. прибывает поезд. Выходят люди с мешками, сумками, ведрами. Из некоторых торчит зеленый лук, цветы, выглядывают трехлитровые банки и пластиковые бутылки с молоком. Много женщины старшего возраста. С трудом переносят тяжелые сумки через три ряда путей. Направляются в сторону рынка. Одна - с лилиями в ведре - отделяется от толпы.

Сейчас идет на выживание, потому что и трех тысяч пенсии нет

- Я хочу обойти возле туалета, потому что у меня хрупкий товар. Там людей поменьше. Потому что сейчас там будет много народа - поломают. Самое большее будут торговать 2 часа. Одни будут возвращаться этим же поездом в 8:15. Еще есть кременчугский в 9, - рассказывает 58-летняя Екатерина из села Копылы. - Этот поезд привозит людей из Машевки, Селещины, Карловки. Товар у них дешевле. У меня есть цветы по 5 и 10 гривен, эти подороже - по 25. Это лилии и лилейнички.

На Южном - несколько рядов деревянных столов и павильонов. Крестьяне вынимают банки с молоком, раскладывают пучки укропа, выставляют ягоды на прилавках. Многим места не хватило, поэтому рынок продолжается метров на 20 в парк. Раскладывают товар на земле. Сходятся покупатели.

На входе женщина продает малину по 30 грн за литровую банку. Напротив нее другая раскладывает домашние печеные пироги с вишнями, творогом, капустой и картофелем по 11 грн за штуку.

- Держу две коровы. Литр молока отдаю за 17 гривен. Еще огурчики привезла, - коротко стриженая женщина лет 50 на деревянный стол стелет разноцветную простыню. Из синей сумки достает полторалитровую бутылку с молоком. - Я сама из Кашубовки. Такая хорошая эта электричка. В 6:15 она у нас на остановке. За час хочу все продать, чтобы не тащить домой эти бутылки.

Рядом женщина в красном фартуке режет творог. 1 кг стоит 80 грн.

- Берите вот, пробуйте творог. Домашний, настоящий. Яйца по 30 гривен еще есть. Если недолго будете ходить, оставлю вам, - говорит женщине, которая спрашивает цену.

Полтавчанка 58-летняя Валентина Кашуба пробует творог с ножа.

- Здесь все есть, хочу быстро купить и поехать на работу, - говорит жуя. - Юля, оставь мне завтра эту буханку по 10 гривен, - кричит продавщице пирогов и быстро идет между рядами. - Цены нормальные. Они, бабушки, спешат на поезд, быстро уступают. Распродают и погнали. Я и сметану здесь беру, и молочку всю, и овощи. Все домашнее. Они уже не на полу торгуют, а на лавочках.

Две пенсионерки продают ежевику. За пол-литровую банку просят 15 грн, за литровое ведерко - 30 грн.

- Это в саду моем растет. Попробуйте, какая вкусная. Я из Никольского, - говорит Наталья Михайловна, 60 лет. Возле банок с ягодами в срезанной пластиковой бутылке букет желтых ромашек по 10 грн. - Стараюсь каждый день ездить, пока ничего не мешает. После девяти здесь уже нечего делать, все раскупят. А есть люди из Воронина и Вакулинцев, они приезжают на автобусах, велосипедах, а то и на машине. Люди скупят все за час, потому что на нашем рынке дешевле.

Мы привозим то, что у нас лишнее. Свою камеру уже загрузила ягодами, чего бы не принести на рынок. Чтобы копейка какая-то была. Пенсия маленька, смешная. А коммуналка какая? Сейчас идет на выживание, потому что и 3 тысяч нет. Сейчас пенсионерам проезд бесплатный. А вот 22 числа еще будет платный на электричку, людей станет меньше. Будет невыгодно: отдай 30 за проезд, за место на рынке не менее десятки, - добавляет Наталья Михайловна.

С двумя клетчатыми сумками между рядами идет мужчина в маске.

- Сюда с 7 до 8 надо приходить. У нас на Мотеле и в Браилках (микрорайоны Полтавы на другом конце города. - ГПУ) цены сумасшедшие. Многие перекупщики оптом здесь закупаются и там торгуют втридорога, - рассказывает мужчина. Потом идет к невысокой женщине, которая ждет его возле больших сумок.

Смородина на рынке стоит 30 грн, крыжовник - по 20 грн за литровую банку, пучок укропа - 2,5 грн, петрушка - 3 грн, 5 кабачков - 4 грн, стакан зеленого молодого гороха - 10 грн, чеснок - 30 грн/кг, смородины - 20 грн за 1 л. Пучок полевого тимьяна можно купить за 5 грн.

- Чабрец свежайший. За Новыми Санжарами есть село Лищиновка, я там живу. Хожу в степь, собираю травы. А нет ли у вас без сдачи? Шелковицу крупную сладкого возьмите по 7 гривен, - говорит Галина Ефремовна Чакыр, 72 года. - Я буду еще в субботу. Каждый день мне трудно в 3 часа вставать. Посушите, но не на солнце. Лучше в тени. Это от кашля помогает. Залить кипятком и пить зимой.

В 8:45 рынок заметно пустеет. Продавцы снижают цены, чтобы идти на вокзал налегке.

- Молоко теплое, выдоила в 5 утра. А можно и вечернее взять. Литра по 17 гривен. Трехлитровую банку отдам за 48. Если вы здесь часто бываете, то могу дать и банкау, а завтра принесете, - продавщица вытирает ее полотенцем.

Торговцы мясом остаются, потому что приехали машиной. Цены на свинину у них от 115 грн/ кг. Балык - 120 грн. Сало по 100.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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