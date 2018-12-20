Стало известно, сколько украинцев умерли за рубежом за год

В течение 2018 года за рубежом умерло 2613 граждан Украины. Фото: Корреспондент.net

По данным Департамента консульской службы МИД Украины, в течение 2018 года за рубежом скончались 2613 граждан Украины.

Из них погибли - 246 человек, пишет УНН.

В то же время, в министерстве отметили, что приведенные статистические данные не учитывают случаев смерти или гибели граждан Украины за границей, о которых зарубежные дипломатические и консульские учреждения Украины или Департамент консульской службы МИД по тем или иным причинам не были проинформированы компетентными органами стран пребывания или родственниками умерших или погибших.

Также данные не учитывают статистику случаев смерти или гибели за границей граждан Украины с двойным гражданством.

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Из Украины с 20 марта 2018-го выехало более 766 тыс. лиц. Большая часть из них — трудовые мигранты.Каждые 30 секунд количество уехавших увеличивается на одного человека.