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среда, 02 мая 2018 00:15

Сколько зарабатывают и тратят программисты в разных странах

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Сколько зарабатывают и тратят программисты в разных странах
Самые высокие зарплаты программисты получают в США — около $105,6 тыс. в год Фото:hi-news.pp.ua.

Самые высокие зарплаты программисты получают в США — это около $105,6 тыс. в год. В России – это $35 тыс., в Беларуси- $32,7 тыс.

Стоит учитывать также расход. Аренда жилья в Америке составит около 17% ежегодных расходов, в Беларуси и России – 10 и 15% соответственно, пишет hi-news.pp.ua.

Расходы на транспорт, интернет, еду и одежду составят 45% от общего дохода в среднем для каждой из стран. В результате получим ежегодный доход следующего образца.

Если исключить все расходы, в том числе на еду и одежду, ИТ-специалисты Америки получают $3,3 тыс. в месяц "чистыми". Этот доход могут потратить на отдых, собственный бизнес, путешествия и другие расходы "для души".

На уровень заработной платы влияют несколько критериев. Первый - образование. Программист может найти себе работу, не имея соответствующего образования. Но наличие диплома дает возможность получать зарплату на 15-20% выше.

Также ценится опыт работы и возраст. Работодатели скорее отдадут предпочтение 23-летнему "кодировщику", чем 20-летнему таланту. Принято считать, что к этому времени человек успевает не только освоить язык программирования, но и приобрести практический опыт. На высокую зарплату могут рассчитывать программисты, которые знакомы с несколькими языками программирования.

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На зарплату также влияют личностные характеристики сотрудника. Работодатели отдают предпочтение кандидатам, которые умеют работать в коллективе, готовы длительное время работать над глобальным проектом и способны к самообучению.

Компания DataArt изучила статистику платформы Skillotron, которую используют для тестирования навыков разработчики из 57 стран, и сделала вывод, что программисты - одни из лучших в мире в решении задач. Вместе с Украиной в рейтинге определили и Аргентине, однако отмечается, что украинские разработчики готовы уделять задачей заметно больше времени.

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Дата
02
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