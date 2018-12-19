Назвали, сколько украинцев готовы переехать жить за границу

Лишь 7% готовы уехать на постоянное проживание за границу Фото:іом.огд.иа

63% жителей Украины не планируют выезжать за границу, и только 13% намерены.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Центром Разумкова, сообщает "Укринформ".

"63% опрошенных не намерены выезжать из Украины. 13% респондентов выразили намерение выехать на временное проживание и вернуться, когда ситуация в стране улучшится, 7% готовы уехать на постоянное проживание, остальные не определились с ответом", - сказал заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.

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По его словам, тревожным является тот факт, что среди молодежи в возрасте до 29 лет доля желающих выехать составляет 47% против 38% тех, кто к этому не стремится.

Опрос проводился в июне во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных. Опрошенный 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Из Украины с 20 марта 2018-го выехало более 766 тыс. лиц. Большая часть из них — трудовые мигранты.