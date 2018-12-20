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четверг, 20 декабря 2018 16:40

На работу к немцам: кто из украинцев сможет зарабатывать 3300 евро

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На работу к немцам: кто из украинцев сможет зарабатывать 3300 евро
Желающие получить работу в ФРГ, должы будуть сдать нэкзамен на знание немецкого на уровне В2 (свободный разговорный) Фото: zik.ua

После упрощения немецкого трудового законодательства для украинцев ФРГ станет одним из самых интересных и востребованных рынков.

Василий Воскобойник, председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству рассказал, как повлияет новый закон на трудовую миграцию в Украине, пишет 112

"Я не прогнозирую бума трудовой миграции из Украины после вступления в силу нового либерального законопроекта: это связано с языковым барьером - экзамен на знание немецкого языка на уровне В2 (свободный разговорный), а также с требованием о наличии профессии, которую нужно будет подтвердить дипломом. И не стоит забывать о конкуренции: новый закон создаст возможности для трудоустройства в Германии не только украинцам, но и жителям других стран - России, Индии, Китая ".

В Германии востребовано 62 специальности и их подгруппы. От квалифицированных строителей, сварщиков, до токарей, фрезеровщиков. Есть спрос на сиделок. На работу в Германию могут ехать и наши врачи.

Если называть зарплаты в странах, куда едут украинцы, то средняя в России составляет 550 евро, в Польше она уже больше - 1100 евро. Если мы говорим о Восточную Германию, то там средняя зарплата 2700 евро, а в Западной Германии - 3300 евро. Если мы посмотрим на последние данные Госстата, в Украине сейчас средняя зарплата составляет 9218 грн или около 280 евро. Германия предлагает зарплаты, которые в 10-12 раз выше, чем в Украине.

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"Скорее всего, в Германию поедут те, кто до сих пор работал в Польше, в России: те 14% активного населения, которые уже участвуют в процессах трудовой миграции", - сказал Василий Воскобойник.

Правительство Германии одобрило законопроект, призванный облегчить трудоустройство в стране квалифицированных специалистов из-за рубежа. Украинцам это сулит отличные перспективы: зарплаты в Германии в 10-12 раз выше, чем в Украине и даже в 2-3 раза выше, чем в Польше. Впрочем, в силу ряда сдерживающих факторов бума трудовой миграции после вступления нового закона в силу сразу не произойдет
Законопроект об иммиграции квалифицированных кадров был одобрен немецким правительством 19 декабря. Документ вступит в силу с начала 2020-го.
Положения законопроекта упростят доступ к трудоустройству в Германии специалистов с высшим и средним образованием, владеющие немецким языком. Главной идеей нововведений является создание условий для привлечения квалифицированной рабочей силы.

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