Эмигрант из Азербайджана рассказал, как стал бизнесменом Украине

Автор: з архива Алима Алескерова Алескеров алим 10 лет живет в Украине. Вместе с женой Светланой воспитывает сына и дочь

Азербайджанец Алим Алескеров открыл овечью ферму в селе Тхоривка Сквирского района Киевской области. Поставляет баранов в Азербайджан и Турцию.

"С детства мечтал стать фермером. Когда услышал, что в Украине хорошие возможности для разведения животных и много земли, решил сюда переехать. Женился на местной девушке Светлане. Сейчас воспитываем сына и дочь", - рассказывает Gazeta.ua Алим Алескеров.

Сначала мужчина жил с женой в Белой Церкви. Через год семья переехала в село.

"Сразу открыл салон красоты в райцентре. Дома завел кур, гусей, коз. Купил десять коров и аппарат для доения. Сначала было трудно, потому что все сбережения вложили в бизнес и хозяйство. Иногда денег не хватало на проезд и на хлеб. Не было к кому обратиться за помощью. Случайно узнал о государственной программе, по которой владельцам более трех коров могут возместить стоимость доильного аппарата. Взяли справку у председателя сельского совета о количестве животных и прислали заявку. Через некоторое время действительно вернули деньги".

По словам Алима, за год дела в салоне наладились, клиентов хватало. Но заниматься домашним хозяйством и бизнесом одновременно не получалось. Поэтому решил сменить род деятельности.

"Парикмахерскую закрыл. А всех коров продал, потому что доход от молока был мизерным. На вырученные деньги купил 50 овец романовской породы. Они быстро размножаются, одна овца дает 3 – 4 ягнят за окот. За год уже имел стадо из 200 голов. Сейчас их в хозяйстве более тысячи. Держу всех на ферме, которую арендую вблизи дома. Нанял пастухов из других сел, где нет работы. Они живут в домике на ферме. Обеспечиваем их с женой питанием. Подключили интернет, телевидение".

Автор: з архива Алима Алескерова Алим Алескеров разводит овец под Киевом

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Первых клиентов Алим находил через знакомых. Чаще всего баранину заказывают иностранцы, которые держат в Киеве рестораны и шашлычные.

"Когда вижу в городе такого же мусульманина, даже из другой страны, всегда здороваемся. Вежливый разговор переходит в знакомство. Так возник круг клиентов. Они рекомендовали меня друзьям и дело пошло. Иногда звонят незнакомые люди и говорят, что срочно нужно мясо на шашлык. Присылают деньги на карточку. Мы режем барана и передаем маршруткой. Живых овец покупают в Азербайджане и Турции для разведения".

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