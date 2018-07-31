"Звездные войны": установят памятник легендарному персонажу

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
1 Просмотров: 576
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1629
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 216
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4995
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5634
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1494
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6210
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10305
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4860
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 945
Фото
Все фото
8
9
7
8
3
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Показали развлечения гуцулов на самом продолжительном фестивале
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вернулись 15 моряков, которые два года жили на заброшенном судне
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
Вид сверху: определены лучшие фото года с беспилотников
&quot;Махно играл и гонял гусей&quot; - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
Видео
Все видео
Чиновницу облили кислотой
Чиновницу облили кислотой
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Отдает скандалом: Dzidzio заинтриговал новым фильмом
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Мужчина ограбил магазин и сразу попался патрульным в руки
Кольченко встретился с матерью
Кольченко встретился с матерью
Игнорируя запрет СБУ: Макс Корж собирается прорываться в Украину
Игнорируя запрет СБУ: Макс Корж собирается прорываться в Украину
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1431
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2934
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 639
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4914
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 522
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 13:01

"Звездные войны": установят памятник легендарному персонажу

  Комментировать
&quot;Звездные войны&quot;: установят памятник легендарному персонажу
В Тернополе хотят установить памятник мастеру Йоде. Фото из открытых источников

Создатели фильма "Звездные войны" из Lucasfilm Limited дали согласие на использование персонажа мастера Йоды для установки памятника в Тернополе.

Где именно он будет возведен - пока неизвестно. Вероятно, в одном из парков города, а в соцсетях обсуждают возможность возведения его на месте самолета на Восточном массиве города, пишет "Доба".

"Когда мы начали об этом говорить, то все шутили и не верили в возможность установки такого памятника. Скажу, что я и сам сначала не видел ничего интересного, но впоследствии мы все переосмыслили и увидели в этой идее хороший потенциал", - рассказал заместитель городского головы Леонид Бицюра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исключительно мужчины: фанат оставил "Звездные войны" без женщин

Петицию об установке в областном центре памятника мастеру Йоде зарегистрировал в городском совете Сергей Кутузов. Он предложил возвести его вместо монумента учителю. Петицию подписали более 300 жителей Тернополя.

Создатели киносаги "Звездные войны" раскрыли актерский состав будущего 9-го эпизода, который выйдет в декабре 2019 года.

Среди актеров, снимающихся в новом фильме, указана Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Звездные войны": установят памятник легендарному персонажу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 52070
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 38551
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 17 Просмотров: 25736
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 24987
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 23256
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
3
В России военный корабль врезался в опору моста
Голосов: 22967
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua