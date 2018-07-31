"Звездные войны": установят памятник легендарному персонажу

В Тернополе хотят установить памятник мастеру Йоде. Фото из открытых источников

Создатели фильма "Звездные войны" из Lucasfilm Limited дали согласие на использование персонажа мастера Йоды для установки памятника в Тернополе.

Где именно он будет возведен - пока неизвестно. Вероятно, в одном из парков города, а в соцсетях обсуждают возможность возведения его на месте самолета на Восточном массиве города, пишет "Доба".

"Когда мы начали об этом говорить, то все шутили и не верили в возможность установки такого памятника. Скажу, что я и сам сначала не видел ничего интересного, но впоследствии мы все переосмыслили и увидели в этой идее хороший потенциал", - рассказал заместитель городского головы Леонид Бицюра.

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Петицию об установке в областном центре памятника мастеру Йоде зарегистрировал в городском совете Сергей Кутузов. Он предложил возвести его вместо монумента учителю. Петицию подписали более 300 жителей Тернополя.

Создатели киносаги "Звездные войны" раскрыли актерский состав будущего 9-го эпизода, который выйдет в декабре 2019 года. Среди актеров, снимающихся в новом фильме, указана Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи.