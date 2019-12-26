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четверг, 26 декабря 2019 13:50

Зверобой написала заявление против Трубы

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Зверобой написала заявление против Трубы
Зверобой подозревает Трубу в подделке документов. Фото: 5.ua

Волонтер Елена Самбул, больше известная как Маруся Зверобой, написала в ГБР заявление против руководителя бюро Романа Трубы за служебную подделку документов.

Об этом она сообщила после допроса 26 декабря.

"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского суда. А если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то должны были прийти с постановлением Шевченковского суда", - сказала Зверобой.

"Было подано заявление о совершении уголовного преступления по статье 366 "Служебный подлог", а именно - должностным лицом правоохранительного органа - руководителем Государственного бюро расследований", - пояснил адвокат Андрей Писаренко.

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28 ноября сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру волонтеры Елены Самбул, больше известной как Маруся Зверобой. У нее изъяли два зарегистрированных ружья, блокнот и мобильный телефон.

Зверобой и нардепа Софию Федыну обвиняют в угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского. 26 октября они провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Зверобой, обращаясь к украинскому президенту, заявила, что "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федина сказала, что "там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".

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Дата
26
декабря

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