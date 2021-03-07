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воскресенье, 07 марта 2021 15:44

Жуткое ДТП в Польше: рассказали о состоянии женщины, которую считали мертвой

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Жуткое ДТП в Польше: рассказали о состоянии женщины, которую считали мертвой
Девять из 24 пассажиров смертельного рейса, которые находятся в больнице, в тяжелом состоянии. Фото: tvn24.pl

По состоянию на 7 марта в больницах Подкарпатского воеводства после ДТП, которое произошло с украинским автобусом, находятся 24 человека.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, пишет "Укринформ".

24 украинцев, которые тоже пострадали в ДТП, отправили в Украину 2 автобусами перевозчика из Тернополя. Ему принадлежал разбитый транспорт. По словам Павлюка, их травмы не столь тяжелы, чтобы дальше находиться в больнице. Кроме того, еще 2 человека решили не ехать в Украину, а вернуться к своим семьям в Кракове и Жешуве.

1-у из пострадавших женщин, которую ошибочно назвали 6 жертвой автокатастрофы, удалось спасти.

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"Сейчас она в реанимации в коме, его состояние критическое. В остальных лиц состояние также тяжелое, но стабильное", - сообщил дипломат.

Он добавил, что двух водителей автобуса, состояние которых является нормальным, задержала полиция. После получения показаний по делу, водителя, который не был за рулем, должны отпустить. Водитель, который был за рулем в момент ДТП, останется под следствием.

Украинским дипломатам по документам удалось установить личности жертв автокатастрофы. Для подтверждения этой информации ожидается официальное письмо от прокуратуры города Перемышль, добавил Павлюк.

Пассажиры автобуса были из многих регионов Украины. В частности Львовской, Тернопольской, Запорожской, Херсонской, Полтавской, Одесской областей.

Авария произошла около 23.50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 6 больниц.

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Дата
07
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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