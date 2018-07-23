Журналисты Еспресо провели рейд нелегальными игорными заведениями

Журналисты Эспрессо вместе с представителями оператора МСЛ отправились в рейд по местам, где предлагают поиграть в лотерею. Фото: Варианты

После запрета в 2009 году игорный бизнес в Украине никуда не исчез. Просто перешел в тень. Один из способов его существования - это прикрытие под вывесками известных национальных лотерейных брендов

Журналисты Еспресо вместе с представителями оператора МСЛ отправились в рейд по киевским отделением, в которых предлагают поиграть в лотереи. И увидели следующее.

Первый пункт нашего рейда. Это игорное заведение на Чоколовском бульваре. В углу для посетителей информация - здесь можно купить лотереи оператора МСЛ. Висит лицензия, условия проведения государственной денежной лотереи. И как заявляет юрист компании Владислав Юхименко, никакого отношения это отделение к МСЛ - не имеет: "Здесь написано, что по указанному адресу находится пункт продажи государственной лотереи М.С.Л, что не соответствует действительности. Поскольку такой точки ООО "М.С.Л" и другие распространители ООО "М.С.Л" по указанному адресу не открывали и такая точка на данный момент не функционирует".

Параллельно в игорный зал поймать счастье в лотерее отправляем своего тайного агента. И как только участники рейда попадают внутрь помещения, с экранами компьютеров вдруг случается чудо. Игровая картинка превращается в стартовую страницу Интернет-поисковика. Как говорят - на воре шапка горит. Незаконность работы заведения - вполне очевидна. Вызываем полицию. Оперативная группа составляет протокол.

В Печерском районе столицы - подобная история. Опять же вывески национального бренда, который никакого отношения к этой точке тоже не имеет. Снова вызов полиции, следственно-оперативной группы и составления протокола. В обоих случаях следователи заявили, что оба дела будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Случаи, когда игорный бизнес прикрывается вывесками легальных лотерейных операторов - не единичны, говорит вице-президент компании "М.С.Л." Евгений Власенко. По всей стране, по его словам, нелегально работают около 2000 заведений. "Мы сейчас имеем возможность проводить аудит и мониторинг этой ситуации по всей стране. И такие данные поступают постоянно и обновляются. Поэтому далее будет сотрудничество нашей компании с органами власти с тем, чтобы навести порядок в этой сфере", - говорит Власенко.

Государство до сих пор не может урегулировать лотерейный рынок. Профильный законопроект Верховная Рада провалила. Порядок в деле пытался навести Минфин, прописав Лицензионные условия осуществления лотерейной деятельности. Однако документ был жестко раскритикован рядом государственных органов.