Журналистка нашла причину взрывов военных складов в Ичне

Нашли возможных виновных во взрывах на военных складах в Ичне. Фото: pravda.com.ua

Десантники Южного военного округа России провели учения, на которых высадились в тылу условного противника и уничтожили его составы с боеприпасами. Эта новость совпала с реальными взрывами на военных складах в Черниговской области.

"Все уже знают о взрывах на складах в Ичне, эвакуацию и так далее. Предварительная версия - диверсия. Сначала произошли четыре взрыва, после которых все и произошло. А вот свежие новости из России. "Люблю" такие совпадения", - пишет заместитель шеф-редактора Obozrevatel Анна Молчанова в Facebook.

Она добавила три скриншоты: информацию о российских обучениях на крымском ресурсе и официальные данные пресс-службы Южного военного округа, опубликованные на сайте Минобороны РФ.

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В официальных источниках военного ведомства России отметили, что учения якобы проходили под Волгоградом.

Склады вблизи Ичне взорвали в 4 местах арсенала. Пожаром было охвачено 5 хранилищ. Это не более 10% арсенала. На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, не производящихся в Украине. Речь идет о дефицитных снарядах для 122 мм гаубиц, снарядах для реактивных систем "Град". В селе Августовка Ичнянского района Черниговщины, находящемся неподалеку военного арсенала, который взорвался, пострадали десятки домов. Местные жители публикуют фотографии разрушений. Очаги пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализованы.