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суббота, 29 июня 2019 13:50

Золотые времена для получателей посылок закончились

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Золотые времена для получателей посылок закончились
За посылку стоимостью больше 100 евро нужно будет платить дважды

С 1 июля 2019 вступают в силу изменения к Налоговому кодексу, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа.

Об этом пишет Liga.Net.

"Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Ранее этот порог составлял 150 евро", - пишет издание.

Изменения касаются товаров в международных и экспресс-отправлениях, заходящих в Украине, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро для одного получателя в одной депеше от одного отправителя.

Как отмечается, дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлину 10%. Все это получатель должен будет оплатить только с суммы, которая вышла за пределы 100 евро. То есть за посылку, внутри которой товаров на 140 евро - с учетом стоимости доставки - сверху нужно добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств.

Правило "100 евро" действует для физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Власти уверены, что изменение прежде всего повлияет на тех, кто обходит правила ввоза международных посылок.

Нина Южанина, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, уверяла, что люди, которые заказывают товары из-за границы для себя, не пострадают. По ее утверждению, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего количества.

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Согласно сообщению, изменения не коснутся правил личной ввоз: суммарная стоимость ввезенных товаров - до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается. "Это если пересекать границу не чаще раза в трое суток. Если чаще, придется ограничиться суммой в 50 евро. Или платить налог", - пишет издание.

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Дата
29
июня

"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"

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