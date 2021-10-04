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вторник, 05 октября 2021 05:00

"Злодеяния его дошли до Меня" - 5 октября вспоминают святого, которого проглотил кит

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5 октября православная церковь чтит пророка Иону и священномученика Фоку.

Иона родился в X в. до нашей эры. Происходил из благочестивой семьи, но рано остался без отца. С матерью жил бедно в Сарепте Сидонской - городе на юге Ливана. Там будущий святой тяжело заболел. Об этом узнал пророк Илья, который тогда проповедовал в городе. Пришел к Ионе домой и стал молиться за здоровье парня. Он вылечился и еще больше уверовал в Бога.

Автор: https://mefodiy.org.ua
  Пророка Иону проглотил кит после того, как святой отказался исполнять волю Бога
Пророка Иону проглотил кит после того, как святой отказался исполнять волю Бога

Однажды Господь обратился к исцеленному и повелел ему отправиться в другой город и проповедовать там, говорится в Книге пророка Ионы.

"Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня", - повелел Господь Ионе.

Иона отказался выполнять Божью волю и решил на корабле бежать как можно дальше от дома. Однако Господь наслал шторм. Моряки узнали, что причина в пророке и с его согласия - выбросили Иону в море. В воде его проглотил кит. Мужчина пробыл в чреве рыбы три дня и три ночи. Все время плакал и молился. После этого кит выбросил пророка на сушу.

В Книге Ионы указывается, что Бог снова обратился к пророку и приказал идти в Ниневию. На этот раз святой не ослушался воли Всевышнего.

Святой Фока родился в 47 году в городе Синоп в Малой Азии. Уверовал в Бога с детства и поэтому получил дар исцеления, по преданию.

Когда Фока вырос, то был избран епископом своего города. Проповедовал среди людей слово Божие, отговаривал их от идолопоклонства. Свою будущую мученическую смерть увидел в видении: к святому прилетел голубь и возложил венок из цветов на голову епископу.

"Уже чаша твоя наполнилась, которую тебе предстоит выпить", - сказал человеческим голосом.

Автор: http://litopys.net
  Святого Фоку замучили язычники за отказ принять ихнюю веру
Святого Фоку замучили язычники за отказ принять ихнюю веру

Впоследствии за веру в Бога святого поймали язычники. Мучили его на территории, где в то время правителем был римский император Траян. После отказа епископа принести жертву идолам - его бросили в раскаленную баню. Там он и умер.

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Фока у христиан считается защитником от пожаров.

В 2022 году Украину может посетить Папа Римский Франциск. Об этом заявил председатель Конференции римо-католических епископов Украины Мечислав Мокшицкий. Однако он не уточнил дату и детали возможного приезда. Только добавил, что сейчас католическая церковь в Украине переживает период расцвета - строятся новые церкви, освящаются монастыри и тому подобное.

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