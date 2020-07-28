"Жизнь заставила встать на колени перед миллионами людей" - мать умоляет спасти единственного ребенка

11-летняя Анна Тодорюк из поселка Глубокая Черновицкой области находится в неврологии областной детской клинической больницы. Два года назад у нее обнаружили болезнь Моя Моя - закупорку сосудов головного мозга, правосторонний гемипорез и симптоматическую эпилепсию - высокую судорожную готовность. Девочка перенесла кому, операцию. Требует послеоперационного обследования в Стамбуле, которое стоит около $ 7 тыс. И три раза в год проходить реабилитацию в Трускавце. Стоимость одного курса составляет 25 тыс.грн.

Автор: Татьяна Тодорюк 2 года назад в Тодорюк обнаружили болезнь Моя Моя

"Анечка у меня единственный ребенок. Я ее воспитываю одна. С мужем мы развелись, когда Ани был год. Доченька росла здоровым и способным ребенком. Ей легко давался английский. Все началось 30 марта 2018 года, в нее поднялась высокая температура. Через два дня с парализованной правой стороной впала в кому. После были инсульты с кровоизлияниями в головной мозг. В июле мы были в Охмадете. В сентябре перевели в институт нейрохирургии Рамаданова. Там сказали, что в Украине жизнь Анечки не спасут. Уже через месяц израильские врачи поставили диагноз Моя Моя - закупорку сосудов головного мозга. Анечку прооперировали в Стамбуле. В Трускавце проходим курсы реабилитации. Следующий будет в октябре. А в январе надо снова ехать на обследование в Турцию. У Ани уменьшились судороги. Но ее эмоциональное состояние ... Слезы даже посреди ночи ... Хотя всегда говорит, что все хорошо. Как трудно, когда твоя жизнь зависит от денег. Жизнь заставила меня встать на колени перед миллионами людей. Не знала я сколько добрых людей встретятся на нашем пути. Мы познакомились с тысячами. Я искренне благодарю каждого, кто нам помог и помогает. И прошу неравнодушных людей помочь на обследование и реабилитацию, поддержать нас молитвой", - рассказала Gazeta.ua мать Татьяна Тодорюк.

Автор: Татьяна Тодорюк 2 года назад в Тодорюк обнаружили болезнь Моя Моя

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7574 0394 5100 или

Ощадбанка: 5167 8030 2934 0549 (Тодорюк Татьяна Васильевна).