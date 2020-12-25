Жители села сутки остаются без света

Люди остались без света и отопления. Фото: bigkyiv

Под Киевом в селе Горенка уже сутки жители 10 домов остаются без света.

На звонки людей аварийная служба не отвечает. Об этом сообщает ТСН.

По словам жителей, они уже более 24 часов остаются без света и большинство из них без отопления.

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"Сначала на наши обращения отвечали" аварийное отключение ", а потом вообще перестали отвечать на звонки. Проблему так и не устранили, мы до сих пор остаемся без света, не работают холодильники, отопления", - рассказала жительница Елена.

Стоит отметить, что село Горенка расположен в Киево-Святошинском районе Киевской области. Его население составляет около 53 тысяч человек.

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