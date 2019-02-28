Жители Крут отделались от русской церкви

Жители Крут перешли к Православной церкви Украины. Фото: Shutterstock

Жители села Круты Нежинского района Черниговщины присоединилась к Православной церкви Украины. Это уже 12 община региона, которая решила отсоединится от русской церкви.

Священник Екатерининской церкви в Чернигове и военный капеллан, отец Евгений (Орда) сообщил, что решение о переходе приняли 27 февраля, пишет "Униан".

"На людей оказывалось значительное давление со стороны "московских попов", но в Крутах живут патриотически настроенные люди, и две трети участников собрания проголосовали за переход в Украинскую церковь", - отметил священник.

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Всего в Черниговской области Российская православная церковь имеет 561 общину.

В Крутах состоялся 5-часовой бой 29 января 1918 года. Тогда 4-тысячные подразделения российской Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева пошли на отряд киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", что в целом насчитывал от 400 до 800 солдат. Точное количество погибших не известно до сих пор. Командир этого отряда Аверкий Гончаренко в воспоминаниях говорит о 250 бойцах, современные оценки - 70-100 человек. Большевиков погибло по меньшей мере 300.