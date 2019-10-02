Жили беднее - сравнили современные и советские цены на товары

Блогер сравнил советские и современные зарплаты. Фото: livejournal.

Белорусский блогер Максим Мирович сравнил среднюю советскую зарплату со средней современной и пришел к выводу, что люди в СССР жили намного беднее, чем сейчас.

В частности, в Советском Союзе средняя зарплата составляла примерно 130 рублей, пишет Мирович в livejournal.

Блогер перечислил советские товары и их стоимость, а также, сколько можно их было купить на среднюю зарплату.

Продукты

Колбаса вареная, 2,2 руб. - можно было купить 59 кг.

Колбаса копченая, 4,5 руб. - можно было купить 29 кг.

Мясо (свинина или говядина), 2,3 руб. - можно было купить 56,5 кг.

Мясо (свежая вырезка на рынке), 4,5 руб. - можно было купить 29 кг.

Десяток яиц, 1,3 руб. - можно было купить 100 десятков.

Бутылка водки 2,87 руб. - можно было купить 45 бутылок.

Килограмм риса, 0,9 руб. - можно было купить 144 кг.

Обед в столовой, 1 руб. - можно было купить 130 обедов.

Поход в ресторан (скромный), 10 руб. - можно было сходить 13 раз.

Другие товары

Пылесос "Тайфун", 45 руб. - зарплаты хватало на 2,8 пылесоса.

Авиабилет Москва - Алма-Ата, 48 руб. - зарплаты хватало на 2,7 авиабилета.

Авиабилет Москва - Братск, 72 руб. - зарплаты хватало на 1,9 авиабилета.

Сапоги женские на синтетическом меху, 82 руб. - зарплаты хватало на 1,5 пар сапог.

Джинсы "Монтана", около 200 руб. - зарплаты хватало на 0,65 пар джинс.

Пальто женское, 110 руб. - зарплаты хватало на 1 пальто и 20 рублей оставалось.

Магнитофон "Днепр-12", 147 руб. - зарплаты хватало на 0,8 магнитофона.

Люстра хрустальная, 230 руб. - люстра стоила почти 2 средние зарплаты.

Холодильник "Минск-16", 390 руб. - холодильник стоил 3 средние зарплаты.

Цветной телевизор "Юность", 430 руб. - телевизор стоил почти 4 средние зарплаты.

По его словам, на сегодняшний день средняя зарплата в России, Беларуси и Украины составляет около $500.

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Продукты

Килограмм вареной колбасы стоит $2,2 - можно купить 227 кг (а не 59, как в СССР).

Килограмм сырокопченой колбасы стоит $6 - можно купить 83 кг (а не 29, как в СССР).

Свежее мясо стоит около $7 за кг - можно купить 70 кг (а не 56, как в СССР).

Десяток яиц стоит чуть больше $1 - можно купить 450 десятков (а не 100, как в СССР).

Килограмм риса стоит примерно $0,8 - можно купить целых 625 кг (а не 144 кг, как в СССР).

Хороший обед в кафе стоит $4 - можно купить 125 обедов (как в СССР, но качество не сравнить).

Другие покупки

За $500 можно купить телевизор - это одна средняя зарплата, а в СССР это было 4 зарплаты.

Очень хорошие джинсы стоят сейчас $100 - можно купить 5 пар, а в СССР можно было купить 0,65 пары.

Женские сапоги за $100 - можно купить 5 пар, а в СССР зарплаты хватало на 1,5 пары.

Люстра стоит от $100 - можно купить 3-5 штук, в СССР люстра стоила 2 зарплаты.

Холодильник стоит сейчас $500 - за зарплату его можно купить, в СССР холодильник стоил 3 зарплаты.

Турпоездка в Болгарию обойдется в $500 - это одна средняя зарплата сейчас, в СССР путевка стоила 5 зарплат.

"Народ в СССР жил намного беднее, чем сейчас даже не в фигуральном, а в абсолютном числовом выражении - на среднюю зарплату можно было купить гораздо меньше товаров, чем сегодня. При этом учтите, что средней зарплаты мы взяли достаточно высокую цифру 130 рублей при этом множество народа жило и на 70-100 рублей зарплаты. И это я еще даже не вспоминаю дефицит - многие товары из списка в СССР нельзя было просто так прийти и купить в магазине, это требовало дополнительных временных и нередко финансовых расходов", - резюмировал Мирович.

Ученые выдвинули теорию о существовании девятой планеты Солнечной системы. Она размещена за орбитой Нептуна. Теория получила интригующее и даже фантастическое продолжение в виде предположения о существовании миниатюрной черной дыры вместо девятой планеты.