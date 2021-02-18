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суббота, 20 февраля 2021 07:31

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест
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Местные жители вышли на протесты против размещения в медицинском центре Национальной гвардии Украины эвакуированных из китайского города Ухань 45 украинцев и 27 иностранцев. События развернулись 20 февраля 2020 в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области.

Людей самолетом доставили из Китая в Украину. Борт приземлился в 9:43 в аэропорту "Борисполь". Оттуда эвакуированных и членов экипажа автобусами повезли в Новые Санжары, чтобы разместить на двухнедельную обсервацию в санатории Нацгвардии.

На подъездах в медицинский центр Нацгвардии протестующие сложили и подожгли баррикаду
Фото: Reuters
Утром 20 февраля возмущенная толпа перекрыл подъезды к Новым Санжарам, на перекрестке сложили шины
Вечером 20 февраля протестующие подожгли шины, бросали в стражей порядка камни
Утром 20 февраля возмущенная толпа перекрыл подъезды к Новым Санжарам
В автобусах с эвакуированными протестующие разбили окна камнями

"Мне сообщили, что мы будем принимать людей, вечером 19 числа. Заведение находилось в стадии ремонта. Поэтому мы быстро свернули работы и подготовились к приему. На отдыхе было 15 человек, их перевезли в санаторий в Миргороде. Наши сотрудники очень ответственно повели и хорошо себя зарекомендовали . Никто не испугался, не отказался выполнять", - рассказал Gazeta.ua главный врач медцентра "Новые Санжары" Александр Блинов.

Вечером на подъездах к санаторию начали собираться люди. Строили баррикады на дороге. Жгли шины. Утром 20 февраля перекрыли дороги. Напуганный толпа пыталась не пустить в поселок даже машины "скорой", которые прибыли для дежурства в месте массовых беспорядков для оказания медицинской помощи возможным пострадавшим. Среди людей распространяли слухи, будто в "скорых" могут тайно завезти эвакуированных в медцентр.

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"Мою машину спокойно пропускали - я с санатория ездил домой, потом возвращался. Люди меня знают и уважают", - рассказал Александр Блинов.

Для поддержания правопорядка в поселок направили правоохранителей, подогнали военную технику - 2 БТРа.

Людей к месту обсервации везли автобусами ДСНС с соблюдением правил противоэпидемической безопасности. Кабины автобусов отгородили от салона полиэтиленовой пленкой, водителей одели в костюмы биозащиты, очки и респираторы.

Из соображений безопасности 7 автобусов с эвакуированными повели обходным путем. На железнодорожном переезде в соседнем селе Лелюховке, когда колонна сбросила скорость перед переездом путей, агрессивно настроенные люди забросали автобусы камнями, разбили окна. Чтобы защитить детей, которых в составе эвакуированной группы было трое, их положили на пол между сиденьями.

Как впоследствии стало известно, камни бросали две женщины. Одна воспитывает двоих детей, другая - пятьерых. Поскольку в инциденте никто не пострадал, суд признал эти действия хулиганством и назначил наказание в виде штрафа.

Всего во время беспорядков в Новых Санжарах задержалди 24 человека, из которых позже отпустили 23. В те сутки за медицинской помощью обратились 9 полицейских и 1 гражданский. За участие в бунте и нападение на правоохранителей приговоры получили 5 человек.

Кадры, как автобусы с разбитыми окнами преодолевают на подъезде к санаторию горящие баррикады и как агрессивная толпа атакует силовиков, облетели ведущие СМИ, прославив небольшой поселок на весь мир. В течение 2 недель обсервации санаторий Нацгвардии постоянно был в кругу внимания медиа.

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Вместе с эвакуированными людьми на обсервации находились члены экипажа самолета. Позже присоединилась тогдашняя министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Внешний периметр санатория охраняла национальная полиция и нацгвардейцы, на территории постоянно дежурила команда ГСЧС.

Автор: Ольга Стенько
  Медицинский центр "Новые Санжары" охраняли нацгвардейцы и полиция
Медицинский центр "Новые Санжары" охраняли нацгвардейцы и полиция

Опасения жителей Новых Санжар оказались напрасными: ни один из людей, находившихся на обсервации, не заболел Covid-19 или другими вирусными заболеваниями.

По словам Александра Блинова, шумиха вокруг событий с протестами и обсервацией на репутации медицинского центра "Новые Санжары" отразилась положительно. Оздоровительное учреждение получило от государства средства на проведение масштабного ремонта и обновления материально-технической базы. Санаторий получил дополнительную рекламу - о нем узнали больше людей, что привлекает в заведение больше клиентов.

Суд огласил приговоры всем фигурантам дел об участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах.

Пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали работники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания.

Четверо участников бунта, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств и 2 лиц, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
20
февраля

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

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