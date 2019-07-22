Женщины до сих пор в меньшинстве в музыкальной индустрии: о чем говорили на Music Conference Ukraine

Фото: Александра Калинчук

12-14 июля состоялась Music Conference Ukraine в партнерстве с крупнейшим фестивалем в Восточной Европе Atlas Weekend. За 3 дня все желающие могли познакомиться со спецификой музыкальной индустрии и обменяться опытом.

На конференции было 30 эксперте из Европы, Канады, Индии и Японии. Первой дискуссионной панелью, которая открыла конференцию, стала тема "Бизнес-ивенты в музыкальной сфере".

Директор концертного агентства H2D Сергей Малецкий рассказал о том, как один из его контактов смог "получить" личную встречу с основателем корпорации Virgin Group Ричардом Брэнсоном.

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"Минута времени такого человека стоит очень дорого и он не встречается со всеми желающими. На одной из конференций, где выступал Ричард, знакомый основательно подготовился. Мог задать вопрос из зала не только относительно выступления, но и более личного характера: "Мистер Брэнсон, подскажите, какой урок вашего отца Эдварда Джеймса Брэнсона вы помните до сих пор?" Только благодаря такой минимальной гугл-подготовке и маленьком крючке с упоминанием имени отца, Ричард выделил этого человека в зале. Попросил своего помощника пригласить его на совместный ужин. Именно из таких нюансов состоят знакомства и строится первый "плацдарм" для международного промо и туров", - говорит Малецкий.

На Music Conference Ukraine прошла нетворкинг-сессия, где все желающие смогли по 5 минут пообщаться с каждым зарубежным экспертом в формате speed-dating. Состоялся питчинг музыкальных проектов, где 6 финалистов боролись за денежный приз на развитие своей карьеры.

Специалист по авторскому праву Юлия Иськова готовила молодых музыкантов к пониманию азов своих прав и возможности правильно защищать свою музыку онлайн. Юлиана Илиева рассказывала о возможностях Apple Music для музыкантов, Любовь Кевхаян и Давид Бали с венгерского экспортного офиса суммировали свой опыт работы с стриминговими сервисами, а Эгле Гедминайте из Литвы поделилась секретами международного промо.

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Особое место на конференции заняла тема "Женщины в музыке", которая была организована при партнерстве с British Council Ukraine. Паблишер из Германии Аника Янковские, организатор венгерских фестивалей Наталья Якаб, журналистка IQ Magazine в Великобритании Анна Грейс, представитель лондонского офиса одной из крупнейших агентств талантов United Talent Agency Кристина Остин и Людмила Цымбал делились своими историями о том, как они попали в музыкальный мир.

Говорили о сложностях через гендерный вопрос и почему исследования показывают, что женщины до сих пор представлены в меньшинстве почти во всех секторах музыкальной индустрии. В завершение вечера состоялась презентация Екатерины Кравчук о гендерном исследовании "Британского совета" культурных и креативных индустрий в Украине и соседних странах, которое подтвердило актуальность более глубокого изучения этого вопроса.

Лидеры мнений Украины и мира во второй раз собрались в Каневе на Международном экономико-гуманитарного форум Ukrainian ID. Темой Форума стала "Революция ценностей". Участники Ukrainian ID создавали стратегии срочных действий в области экономики, экологии, инфраструктуры, энергетики, образования, технологий, культуры, а также в вопросах гендерного равенства, развития образования, культуры и туризма. По результатам работы будет выдана Конституции ценностей.