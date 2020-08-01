Женщину пытались изнасиловать в поезде

В поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына. Фото: Reuters

В пятницу, 31 июля, в поезде Мариуполь - Киев неизвестный пытался изнасиловать женщину на глазах у ее малолетнего сына.

Около трех часов ночи женщина проснулась от сильных ударов по голове. Об этом сообщает сама пострадавшая - Анастасия Луговая в Facebook.

Неизвестный мужчина пробрался в купе, где она находилась вместе с сыном, в одних только трусах. Он прижал ее к кровати за горло и продолжил наносить удары. Затем попытался изнасиловать, но тут проснулся сын женщины и начал кричать, чтобы человек не трогал его маму.

Мужчина попытался ударить малыша, но женщина сказала, что сделает все угодно, лишь бы тот не трогал ее сына. Мужчина успокоился, снял трусы и начал целовать ей ноги. Мальчик в этот момент все видел и сильно плакал.

Женщина уговорила мужа пойти в его купе, чтобы все происходило не на глазах ребенка. Он согласился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похитили и избили из-за ревности: в Киеве задержали двух мужчин

В купе Анастасия заметила большой нож и поняла, что нет смысла кричать, потому что "если он пришел и побил, то сможет и зарезать".

Когда сын снова начал плакать, женщина попросила пойти и усыпить его. Мужчина согласился, но сказал ей вернуться, иначе будет хуже.

Женщина с сыном решили бежать к проводницы вагона за помощью, но она спала и ничего не поняла. Далее они побежала по вагонам и самое ужасное, что никто не спешил им помогать. На помощь пришла только проводница другого вагона, которая спрятала их у себя.

К слову, все это время насильник бежал за матерью и ребенком. Начальник поезда приказал задержать его, чтобы передать в полицию в Киеве. В столице насильника таки задержали.

Пострадавшая выложила видео и фото себя избитой в соцсеть.

На видео и фото хорошо заметна разница с тем какой женщина была до этого случая. Сейчас она находится в больнице. У нее перелом челюсти, многочисленные гематомы и кровоподтеки.





В Днепровском районе Киева, на ул. И. Миколайчука, во дворе на прохожего напал мужчина с палкой, к концу которой был примотан лезвие. Он нанес потерпевшему несколько ударов по ноге и в области шеи.