Женщина заявила об изнасиловании четырьмя мужчинами

Всех подозреваемых задержали. Фото: Facebook

На Закарпатье женщина заявила в полицию, что ее изнасиловали четверо мужчин другой национальности.

Правоохранители задержали всех подозреваемых. Об этом сообщает патрульная полиция области.

Так, сегодня примерно в 6:00 к патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они поехали на место происшествия. Там инспекторы встретили заявителя. Женщина сквозь слезы рассказала о событии, которое час назад с ней случилась.

По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и насильно посадили в автомобиль. После этого привезли в свой дом и изнасиловали. Патрульные вызвали для женщины скорую помощь.

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Правоохранители подъехали к указанному потерпевшей дома и обнаружили там четырех возможных виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома правоохранители нашли разорванная одежда женщины.

Патрульные задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.

В Дергачевском районе Харьковской области 34-летний мужчина в лесу изнасиловал 50-летнюю женщину. Подозреваемого задержали.