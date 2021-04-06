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вторник, 06 апреля 2021 15:11

Женщина впервые прошла сложнейший отбор в Силы специальных операций
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Женщина впервые попала в ряды ССО
Фото: facebook.com/trainingcentreuasof
Женщина впервые попала в ряды ССО
Женщина впервые попала в ряды ССО
Женщина впервые попала в ряды ССО
Женщина впервые попала в ряды ССО

В Украине впервые женщина смогла пройти жесткий отбор в ряды Сил специальных операций ВСУ.

"Для прохождения этого отбора курсант, независимо от пола, должен соединить вполне физическую ловкость, интеллект и боевой дух. Начиная с 2016 года преодолеть такие изнурительные испытания на квалификационном курсе пытались кандидатки с "великой армии" и армейской среды "специального назначения". Удалось это пока одной военной", - указали на странице учебно-тренировочного центра ССО в Facebook.

Пример прохождения женщиной такого отбора окончательно показывает, что в украинской армии существуют равные возможности для всех.

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"Вызов преодолеть изнурительный двухнедельный отбор становился непреодолимым, но разве что для мышц. Этот пример женской неповиновения окончательно утвердил равные возможности для тех, кто готов освоить все стихии, стать острием каждой из них, - говорится в сообщении.

Львовянка Наталья передала шоумену Сергею Притуле $60 тыс. пожертвования на украинскую армию. Она лично передала деньги наличными и попросила направить на полезные приобретения. Пожертвование в $60 тис. стало рекордной за время его волонтерской деятельности.

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