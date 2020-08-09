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воскресенье, 09 августа 2020 14:11

Женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете

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Женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете
Главная героиня в реанимации, а основной свидетель в глубоком алкогольном опьянении. Фото: Telegram

В России, в городе Санкт-Петербург молодая женщина пришла в гости с трупом новорожденного ребенка в пакете.

Человек, к которому пришла женщина, несколько раз менял показания. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Сначала он говорил, что пакет с младенцем он нашел на улице, потом вроде вспомнил, что женщина пришла к нему с компанией и они сели то активно праздновать.

"Дело осложняется тем, что главная героиня - Юлия С. сейчас в реанимации, а основной свидетель в глубоком алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.

Пакет с неизвестным содержимым все это время стоял на кухне.

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Впоследствии, когда у женщины началось кровотечение, пришлось вызвать "скорую помощь".

Правоохранители не исключают, что собутыльники могли сами придушить новорожденного.

Сейчас открыто уголовное производство.

В Бородянском районе Киевской области авто на пешеходном переходе сбил 12-летнего ребенка. За рулем был 82-летний мужчина, который сразу скрылся с места ДТП. У пострадавшего парня диагностировали перелом правой ключицы.

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