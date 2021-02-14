Женщина изобрела уникальную плитку из пластика, которая прочнее бетонной

Кенийка из Найроби 29-летняя Нзамби Матее основала стартап, который перерабатывает пластиковые отходы на сверхпрочную плитку. Стартап уже переработал более 20 т пластика.

Эта плитка может выдерживать вдвое больший вес чем бетонная, пишет "Хмарочос", ссылаясь на designboom.

Фото: Gjenge Makers

"Абсурдно, что перед нами еще стоит проблема необеспеченности достойным жильем - базовой человеческой потребности. Пластик - это материал, который неправильно используют и неправильно понимают. Его потенциал - невероятный, хотя как мусор он катастрофический", - отметила Матее.

Изобретенная плитка не дорогая. Положить 1 кв. м стоит $7,70, примерно 215 грн.

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В компании Gjenge Makers сейчас работает 1 машина-прототип, которая производит 1,5 тыс. плиток из пластика в день.

Плитка должна быть экологичной в эксплуатации - не препятствовать растениям питания водой и газообмен, выдерживать перепады температур, не плавиться от солнца и не выделять вредные вещества.

В 2017 году Нзамби Матее начала экспериментировать с плиткой, сделанной из смеси песка и пластика. Для этого бросила работу инженера в нефтяной индустрии. Поняв, какие виды пластика лучше сочетаются, вскоре создала машину, позволяющую запустить массовое производство. Кроме того, компания женщины обеспечивает работой 112 человек. Например, сортировщиков мусора.