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среда, 03 февраля 2021 13:46

Жена Павлика сравняла его с Пугачевой

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Жена Павлика сравняла его с Пугачевой
Жена Виктора Павлика дала ответ Хейтер о старости мужчины. Фото: lifestyle.segodnya.ua

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила всем хейтерам, которые говорят, что ее муж старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой.

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Ролик Репяхова опубликовала на странице в Instagram-stories, в нем певица высказалась о старости.

"Когда об ВП пишут, что он старый", - коротко подписала видео жена Павлика.

На видео Пугачева говорит, что в последнее время пошла тенденция обвинять ее в старости. По словам артистки, она не виновата в этом и поэтому на сегодня живет и наслаждается каждым мгновением.

29 мая Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, 26 лет. Встречались с 2015-го. Впервые певец увидел Екатерину, когда ей было 13 лет.

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