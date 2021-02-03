Жена Павлика сравняла его с Пугачевой

Жена Виктора Павлика дала ответ Хейтер о старости мужчины. Фото: lifestyle.segodnya.ua

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила всем хейтерам, которые говорят, что ее муж старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чувствую, как шевелится ребенок" - жена Виктора Павлика рассказала о беременности

Ролик Репяхова опубликовала на странице в Instagram-stories, в нем певица высказалась о старости.

"Когда об ВП пишут, что он старый", - коротко подписала видео жена Павлика.

На видео Пугачева говорит, что в последнее время пошла тенденция обвинять ее в старости. По словам артистки, она не виновата в этом и поэтому на сегодня живет и наслаждается каждым мгновением.

29 мая Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, 26 лет. Встречались с 2015-го. Впервые певец увидел Екатерину, когда ей было 13 лет.